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31 июля 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 31 июля 2020 года № 644-П "О внесении изменения в постановление Правительства саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П"

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению.

2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М. Стрелюхин


Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 31 июля 2020 года №644-П


"Приложение к постановлению Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208‑П

Перечень непродовольственных товаров и услуг первой необходимости

1. Средства индивидуальной защиты.

2. Средства дезинфицирующие, антисептические средства.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Газомоторное топливо.

23.Услуги связи (сим-карты) и сопутствующие товары (телефоны, модемы, роутеры).

24. Предметы, необходимые для погребения.

25. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, в том числе мойка автотранспортных средств.

26. Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов.

27. Автомобильные детали, узлы и принадлежности.

28. Детали, узлы и принадлежности для сельскохозяйственной техники.

29. Услуги по ремонту и техническому обслуживанию самоходной техники, оборудования для сельского и лесного хозяйства.

30. Ветеринарные услуги.

31. Офтальмологические изделия (оборудование).

32. Услуги по ремонту обуви и одежды.

33. Садово‑огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для садово‑огородной техники, семена, саженцы, рассада (выращивание рассады), удобрения, уход за растениями, средства защиты от насекомых и грызунов.

34. Парикмахерские услуги.

35. Услуги по обращению с отходами производства и потребления (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение промышленных и коммунальных отходов).

36. Услуги микрофинансовых организаций, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов (микрофинансирование).

37. Услуги химчистки.

38. Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием.

39. Услуги по размещению наружной рекламы.

40. Услуги по ремонту компьютеров и периферийного компьютерного оборудования, без оказания услуг на дому.

41. Услуги по ремонту бытовой техники, без оказания услуг на дому.

42. Услуги по ремонту электронной бытовой техники, без оказания услуг на дому.

43. Услуги по ремонту бытовых приборов, без оказания услуг на дому.

44. Услуги по изготовлению ключей, без оказания услуг на дому.

45. Средства коллективной и индивидуальной защиты в электроустановках, электрическое оборудование, кабельная продукция.

46. Нижнее белье.

47. Чулочно-носочная продукция.

48. Ортопедические обувь и средства.

49. Детская одежда и обувь, игрушки.

50. Галантерея.

51. Головные уборы.

52. Книги, журналы.

53. Писчебумажные и канцелярские товары.

54. Мебель.

55. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

При оказании услуг, указанных в пунктах 40-44, необходимо соблюдать следующие требования:

организация ежедневного перед началом рабочей смены "входного фильтра" и в течение рабочего дня осмотра работников с проведением контроля температуры тела и отстранением от работы лиц с признаками респираторных заболеваний;

проведение генеральной уборки и дезинфекции перед началом рабочего дня и в течение рабочего дня средствами с вирулицидной активностью, обеззараживание воздуха в помещениях;

использование средств индивидуальной защиты: маска или респиратор фильтрующий, перчатки, кожных антисептиков

для обработки рук;

временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, беременных);

ограничение контактов между работниками и клиентами и между работниками путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования не менее 1,5 м;

запретить прием пищи на рабочих местах;

выполнение санитарных правил и гигиенических нормативов.".



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