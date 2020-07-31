Указ губернатора города Севастополя от 31 июля 2020 года № 65-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 03.04.2020 № 10 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 13.04.2020 № 11 "О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 07.07.2020 № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15.07.2020 № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 11.05.2020 № 5, постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 14.07.2020 № 6 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5", от 16.07.2020 № 7 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 02.07.2020 № 8200-02/05-10633-20 в целях предотвращения угрозы распространения . новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2 и 3 цифры "31.07.2020" заменить цифрами "30.08.2020".

1.2. Дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Организациям отдыха детей и их оздоровления, включенным в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенным на территории города Севастополя, приостановить бронирование мест, прием и размещение детей, за исключением бронирования мест, приема и размещения детей, проживающих на территории Республики Крым, города Севастополя и Арктической зоны Российской Федерации.

Обязать руководителей организаций, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории города Севастополя и принимающих организованные группы детей из Арктической зоны Российской Федерации:

информировать Территориальный отдел межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю, Департамент образования и науки города Севастополя о приеме организованных групп детей не менее чем за 10 дней до заезда;

- обеспечить соблюдение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- направить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-2019 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), в течение суток с момента заезда детей и сопровождающих лиц в Территориальный отдел межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю посредством электронной почты:

TO_Sevastopol@82.rospotrebnadzor.ru.

Гостиницам и иным средствам размещения, расположенным на территории города Севастополя, приостановить бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих в' город Севастополь, за исключением бронирования мест, приема и размещения групп детей, проживающих на территории Республики Крым и Арктической зоны Российской Федерации, для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.).".

1.3. Пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:

"8. Установить, что все лица, вернувшиеся на территорию города Севастополя вывозными международными рейсами, и лица из близкого контакта с лицами, у которых лабораторно подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подлежат изоляции и медицинскому наблюдению в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия или момента подтверждения диагноза соответственно.

9. Обязать:

- иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трех календарных дней после прибытия на территорию города Севастополя на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в течение суток с момента получения направлять в Территориальный отдел межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю посредством электронной почты:

TO_Sevastopol@82.rospotrebnadzor.ru;

- граждан, пересекших границу Российской Федерации на территории других субъектов Российской Федерации и прибывших на территорию города Севастополя, предоставлять в течение суток с момента получения медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, в Территориальный отдел межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю посредством электронной почты:

TO_Sevastopol@82.rospotrebnadzor.ru.".

1.4. Дополнить пункт 10 абзацами следующего содержания:

"Рекомендовать гражданам, прибывающим в город Севастополь из других субъектов Российской Федерации с целью размещения в гостиницах или иных средствах размещения, не более чем за три дня до въезда пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG.

Гостиницам и иным средствам размещения при бронировании гражданами средств размещения рекомендовать им не более чем за три дня до заселения пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 методом ПЦР или выявления антител IgG.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







