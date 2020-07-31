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31 июля 2020 г.

Постановление администрации Смоленской области от 29 июля 2020 года № 468 "Об установлении величины прожиточного минимума в Смоленской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 29 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", областными законами "О порядке установления величины прожиточного минимума в Смоленской области" и "О потребительской корзине в Смоленской области" Администрация Смоленской области постановляет:

Установить следующую величину прожиточного минимума в Смоленской области за II квартал 2020 года:

а) в расчете на душу населения - 11 201 рубль;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

- для трудоспособного населения - 12 038 рублей;

- для пенсионеров - 9 283 рубля;

- для детей - 10 975 рублей.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский



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