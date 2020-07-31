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31 июля 2020 г.

Указ губернатора Свердловской области от 31 июля 2020 года № 421-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 №317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 Na 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ и от 27.07.2020 Na 411-УГ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 слова "объектов культуры, в том числе музеев и библиотек" заменить словами "организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, зоопарков, дельфинариев";

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 слова "библиотек и музеев,

осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность" заменить словами "организаций сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, зоопарков, дельфинариев";

3) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

"3. Ограничить на территории Свердловской области:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением:

обслуживания на вынос без потребления на месте;

обслуживания на оборудованных верандах открытого типа;

доставки заказов;

организаций, обеспечивающих питание работников организаций, работа которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим указом;

2) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса);

3) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением частных дошкольных образовательных организаций и дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в муниципальных дошкольных образовательных организациях), общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования (за исключением организаций дополнительного образования, осуществляющих подготовку водителей, в части проведения практических занятий по вождению и экзаменов), профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих деятельность на территории Свердловской области.";

4) пункт 7 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

"Действие подпункта 1 части первой настоящего пункта не распространяется на иностранных спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке трудовые отношения с соответствующими профессиональными спортивными клубами на территории Свердловской области и предоставивших должностным лицам, осуществляющим санитарно-карантинный контроль, медицинский документ (на русском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Свердловской области, медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии).

В случае отсутствия медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР, обязать иностранных спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, указанных в части второй настоящего пункта, пройти обследование на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР в течение трех календарных дней на территории Свердловской области.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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