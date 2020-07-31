Постановление администрации Тамбовской области от 31 июля 2020 года № 592 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 24.07.2020) следующие изменения:

в пункте 1 в абзаце втором слова "по 31.07.2020" заменить словами "по 07.08.2020";

в пункте 12 слова ", компьютерных игровых клубах" исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







