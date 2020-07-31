Украинская оборонка пытается "догнать" российский комплекс "Штурм-СМ"

На Украине начата модернизация доставшегося в наследство от Советской армии самоходного противотанкового комплекса "Штурм-С". В настоящее время он считается устаревшим, а у применявшихся в нем управляемых ракет давно истекли сроки безопасной эксплуатации.

Ukrainian new Штурм-С / Sturm-S self propelled ATGM launcher pic.twitter.com/bEJk6cmvLz — Caesar (@Ninja998998) July 28, 2020

Работы находятся в начальной стадии - еще не проводились даже предварительные испытания.

Внешне машина отличается от оригинала тем, что с правой стороны в передней части корпуса смонтирован прицел ОПСН-И с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером и каналом наведения ракеты РК-2В "Барьер-В".

В нерабочем режиме этот "шар" прикрывается массивной бронированной крышкой.

На самоходку также установили специальные датчики, фиксирующие лазерное излучение, и устройства для отстрела защитных гранат, создающих аэрозольные завесы.

Создавая данный образец, украинские инженеры пытаются догнать российские разработки, которые стартовали еще в 2012 году. Через два года они закончились принятием на вооружение модернизированного самоходного противотанкового комплекса "Штурм-СМ". Данный ПТРК оборудовали современным тепловизионным прицелом, позволяющим успешно применять в темное время суток более мощные ракеты с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасными боевыми частями.

Российская армия также получает "истребитель танков" следующего поколения "Хризантема-С", который в настоящее время считается одним из лучших в мире.