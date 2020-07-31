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31.07.2020 20:11
Рубрика: Экономика

Офисы Prime Time - для тех, кто ценит время и комфорт

В кластере ЖК Prime Time начался старт продаж офисных помещений класса А
Текст: Евгения Мамонова
В престижном Ленинградском деловом районе, рядом с метро "Аэропорт", в кластере ЖК Prime Time начался старт продаж офисных помещений класса А. Застройщик - компания Атлантик.
Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик
Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик

Prime Time - это почти 13 тысяч офисных площадей класса А с подземным паркингом и выгодным местоположением в престижном деловом районе столицы. С последних этажей 23-этажной башни делового центра открываются виды на Москва-Сити, шпиль Останкинской телебашни, ВТБ Арену, Тимирязевский парк и зеленый массив парка "Ходынское поле".

Бизнес-центр Prime Time - это баланс комфорта, эстетики и надежности. Башня, в которой расположилось офисное пространство, выполнена в неоклассическом стиле, в духе сталинских высоток. Архитектурный облик Prime Time разработан известным архитектурным бюро СПИЧ, в портфеле которого множество известных столичных проектов, таких как главный высотный комплекс "Москва-Сити" - башня "Федерация", ВТБ Арена, новое здание Третьяковской галереи, различные проекты бизнес и премиум-класса. В отделке здания использовались современные материалы высокого качества. Так, например, цоколь башни облицован натуральным камнем, а вентилируемые фасады декорированы панелями из стального композита.

Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик

Внутри здания - премиальная отделка общественных пространств. Дизайнеры, работавшие над проектом, позаботились о том, чтобы рабочие будни резидентов Prime Time проходили в обстановке комфорта и нераздражающей эстетики. Атмосфера общественных пространств, с одной стороны, поможет расслабиться и сбросить напряжение, с другой - не потерять мотивацию и двигаться дальше. В отделке лобби, коридоров и санузлов использованы высококачественные современные материалы. Все материалы рассчитаны на повышенную нагрузку коммерческих помещений.

Неотъемлемой составляющей понятия "комфорт" является благоприятный климат внутри помещений, который остается стабильным не смотря на внешние погодные факторы. В здании установлена центральная система климат-контроля Mitsubishi, а также система вентиляции Pat Air, которые поддерживают необходимую температуру и влажность.

Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик

Бизнес-центр Prime Time отвечает всем необходимым требованиям безопасности. Несущие конструкции здания выполнены из монолитного железобетонного каркаса, нагрузка на перекрытия - 450 кг/м2. У Prime Time первая по надежности категория электроснабжения: аварийное освещение, защита от перепадов напряжения, а также автоматические системы пожаротушения здания и подземного паркинга "Спрут" и Grundfos. Так же в здании установлены скоростные лифты Kone с функцией "Пожарная опасность". Кроме того, здание оборудовано системой безопасности и контроля доступа "Рубеж". Вся инженерия здания относится к классу А. За быстрый и стабильный интернет отвечает оптико-волоконная связь SSD и Nikomax.

Что касается непосредственно самих офисных пространств, то каждый этаж поделен на несколько блоков, площадь которых варьируется от 256 квадратных метров до 323 квадратных метров. Высота потолков - 3,25м. Офисные блоки можно приобрести не только по отдельности, но и объединить их в небольшой этаж площадью 587 квадратных метров. Такой вариант подойдет тем, кто задумывается о приобретении коммерческих помещений в качестве инвестиций.

Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик

Бизнес-центр Prime Time входит в состав одноименного кластера, объединившего в себе офисные, коммерческие и жилые пространства. Весь кластер находится в высокой стадии готовности. Первая очередь жилых корпусов была сдана еще в декабре 2018 года , вторая очередь жилых помещений, а также башня бизнес-центра будет сдана уже во втором квартале 2021 года.

Prime Time находится в статусном бизнес-окружении. По соседству расположились бизнес-центры Skylight, Arcus, Аэродом, Метрополис, Виктори Плаза. Максимально удобна и транспортная доступность. Так, в шаговой доступности находится метро "Аэропрт". Путь до ТТК (около 3 км) займет всего 5-8 минут на машине, а до Садового кольца (около 6 км) - 10-15.

Фото: Предоставлено пресс-службой Атлантик

Проект реализует опытный на рынке игрок - компания CBRE. По словам экспертов, приобретение офисных площадей в Ленинградском деловом районе обойдется выгоднее в сравнении с аналогичными предложениями в Москва-Сити и Центральном деловом районе. Тем более, сейчас застройщик предлагает хорошие скидки при 100% оплате.

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