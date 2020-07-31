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31.07.2020 13:14
Рубрика: Экономика

В России усилен контроль за иностранными инвестициями

Текст: Светлана Ментюкова
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в российские компании из стратегических отраслей. Документ уточняет основания предварительного согласования сделок иностранных инвесторов при приобретении акций российских компаний из стратегических отраслей.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

После вступления закона в силу, при рассмотрении сделок по покупке зарубежным инвестором акций компании из отраслей, имеющих статус стратегических, будут учитываться все уже приобретенные им ценные бумаги этой структуры. Это правило будет действовать даже в том случае, если покупатель временно не может ими распоряжаться.

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Таким образом, должны быть исключены возможности злоупотреблений со стороны инвесторов при временной передаче другим лицам права прямо или косвенно распоряжаться голосующими акциями (долями) стратегической компании. До сих пор доля зарубежного инвестора в такой компании определялась через право распоряжаться голосами, приходящимися на них. Однако такое право могло быть передано на определенное время другому лицу, например, по договору доверительного управления, залога, РЕПО или обеспечительного платежа.

К стратегическим сейчас относится более 40 видов деятельности, в том числе работа в ядерной сфере; разработка, производство, ремонт, продажа и утилизация военной техники; космическая и авиационная сфера; изучение недр, добыча полезных ископаемых.

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