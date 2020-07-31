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31.07.2020,  
12:03
Текст:  Алексей Иванов

Видео: АКС-74У испытали безостановочной стрельбой

Фото: Калашников / youtube.com
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Специалисты концерна "Калашников" испытали безостановочной стрельбой автомат АКС-74У. Использовавшийся образец оружия вышел из строя на десятом магазине.

Помимо этого ставилась задача оценить, как меняется кучность стрельбы с ростом настрела. В качестве мишени использовались старенькие "Жигули".

Для автомата калибра 5,45 миллиметра был подготовлен "цинк" патронов (это 1080 штук в специальном металлическом ящике). Однако столь внушительный запас оказался избыточным: уже после трех отстрелянных магазинов автомат задымился, а после 292-го патрона у него разорвало дульный тормоз.

При этом оказались погнуты ствол и газовая камера, попытки выпрямить ствол вручную ни к чему хорошему не привели - оружие пришло в негодность.

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