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Видео: звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон заболел коронавирусом

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    31.07.2020, 14:31
Текст:   Олег Усков

Американский актер, режиссер и сценарист Брайан Крэнстон - Уолтер Уайт из великой криминальной теледрамы "Во все тяжкие", заразился новым коронавирусом. О чем рассказал в Instagram, опубликовав соответствующее видео.

Фото: kinopoisk.ru
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При этом 64-летний артист заверяет поклонников, что все предписания тщательно соблюдал, поэтому уже пошел на поправку. И призвал продолжать носить "треклятую маску" и соблюдать прочие профилактические меры - дистанцию, мыть руки и всё такое.

Крэнстон отметил: он прекрасно понимает, как все устали уже от происходящего, но нужно проявить терпение - во всеобщих интересах. Поскольку вот он, например, Крэнстон, старался оберегаться, как мог, и всё равно заболел.

К счастью - в легкой форме, повезло: лишь небольшие боли в груди и голове, потеря вкуса и обоняния.

"Мы можем победить, но только в том случае, если все будем следовать правилам", - напомнил актер.

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