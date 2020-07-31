Постановление администрации Владимирской области от 29 июля 2020 года № 468 "Об утверждении величины прожиточного минимума на территории Владимирской области за II квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Владимирской области от 05 марта 2005 года № 24-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума во Владимирской области" постановляю:
1. Установить величину прожиточного минимума на территории области за второй квартал 2020 года в следующих размерах:
- на душу населения 11093 рубля;
- для трудоспособного населения 12085 рублей;
- пенсионеров 9303 рубля;
- детей 11294 рубля.
Использовать указанный прожиточный минимум для оценки уровня жизни населения Владимирской области при разработке и реализации социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи малоимущим гражданам, формирования бюджета области и других установленных федеральным законом целей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликован
И.о. Губернатора области А.А.Ремига
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