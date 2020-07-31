Вышел трейлер интерактивного мультфильма о Бэтмене

В Сети появился трейлер предстоящей анимационной короткометражки "Бэтмен: Смерть в семье" производства Warner Bros.

Мультфильм пересказывает историю Джейсона Тодда в интерактивном формате, позволяя зрителю влиять на его судьбу по ходу сюжета. Картина является адаптацией серии комиксов "Бэтмен: Смерть в семье" (1988), в которых Джокер убивает второго Робина, альтер-эго Джейсона Тодда.

Трейлер намекает на некоторые отклонения от оригинального сюжета комиксов: в представленных кадрах Джейсон возвращается в Готэм в виде ассасина с забинтованным лицом и отнимает мантию Красного Робина.

Формат - своего рода отсылка на интерактивность комиксов 1988 года, когда редакция решила опробовать систему телефонного опроса читателей, указав на последних страницах предпоследнего выпуска два номера телефона, звонок по одному из которых даровал жизнь Джейсону, а по другому - отбирал её. В итоге большинство читателей проголосовало за второе.

Короткометражный мультфильм, являясь приквелом картины "Бэтмен: Под красным колпаком" (2010), одной из лучших анимационных работ студии WB Animation, только что отпраздновавшей свое 10-летие, также воссоединит большую часть его голосового состава. Бэтмена озвучит Брюс Гринвуд, комиссара Гордона - Гэри Коул, Джокера - Джон Ди Маджио, Джейсона - Винсент Мартеллу.

Премьера состоится уже этой осенью.