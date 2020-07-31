Вышел трейлер криминальной комедии с Эван Рэйчел Вуд "Каджиллионер"

На YouTube обнародован прекрасный трейлер криминальной драмедии "Каджиллионер" (Kajillionaire). С Эван Рэйчел Вуд, Джиной Родригез, Деброй Уингер и Ричардом Дженкинсом - команда, что надо. Уже имеющиеся отзывы - глубоко положительные.

В центре сюжета - пара пожилых мелких мошенников и их дочь, жизнь которой переворачивается с ног на голову когда "предки", в целях провернуть главную аферу в карьере, при этом не особо старательно продуманную, вводят в их семейное предприятие постороннее лицо.

Режиссер и сценарист - четырежды лауреат Каннского МКФ, американская многостаночница Миранда Джулай ("Я и ты и все, кого мы знаем", "Будущее").

Премьера ленты в R-рейтингом состоялась 25 января на фестивале "Сандэнс". Американский релиз состоится в сентябре.