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Вышел трейлер криминальной комедии с Эван Рэйчел Вуд "Каджиллионер"

Новости
    31.07.2020, 13:12
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube обнародован прекрасный трейлер криминальной драмедии "Каджиллионер" (Kajillionaire). С Эван Рэйчел Вуд, Джиной Родригез, Деброй Уингер и Ричардом Дженкинсом - команда, что надо. Уже имеющиеся отзывы - глубоко положительные.

Фото: youtube.com/ IGN
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В центре сюжета - пара пожилых мелких мошенников и их дочь, жизнь которой переворачивается с ног на голову когда "предки", в целях провернуть главную аферу в карьере, при этом не особо старательно продуманную, вводят в их семейное предприятие постороннее лицо.

Режиссер и сценарист - четырежды лауреат Каннского МКФ, американская многостаночница Миранда Джулай ("Я и ты и все, кого мы знаем", "Будущее").

Премьера ленты в R-рейтингом состоялась 25 января на фестивале "Сандэнс". Американский релиз состоится в сентябре.

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