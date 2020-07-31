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31 июля 2020 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2020 года № 1356 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.
Вступает в силу 1 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 30 июля 2020 г. № 14-00-03/50-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:

"19. Государственным и муниципальным учреждениям, организациям независимо от форм собственности, предоставляющим услуги населению, рекомендовать предоставление услуг в электронной форме, а также по предварительной записи, установить режим работы с учетом необходимости дезинфекции помещений с установленной периодичностью.";

2) пункт 29 признать утратившим силу.

2. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "с 2 по 31 июля 2020 года" заменить словами "с 1 по 14 августа 2020 года";

2) в абзаце втором пункта 1 слова "в том числе" исключить;

3) в пункте 2:

а) в подпункте "в" слова "1,5 метров" заменить словами "2 метров";

б) дополнить подпунктами "и", "к" следующего содержания:

"и) ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных предприятий общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов.

При этом запрещается банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий;

к) зоопарков при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях зоопарка, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима.".

3. Внести в правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, дополнив подпункт 2.3 абзацем следующего содержания:

"с 1 по 14 августа 2020 года.".

4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 августа 2020 года.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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