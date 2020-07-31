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31 июля 2020 г.

Указ губернатора Ярославской области от 24 июля 2020 года № 193 "Об установлении величины прожиточного минимума в Ярославской области за II квартал 2020 года"

Дата подписания 24 июля 2020 г.
Опубликован 31 июля 2020 г.

В соответствии с Законом Ярославской области от 30 декабря 1996 г. № 25-з "О порядке определения прожиточного минимума в Ярославской области" и данными, представленными Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области, распоряжением Губернатора области от 30.06.2020 № 260-рлс "Об отпуске" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ярославской области за II квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 10 742 рубля;

для трудоспособного населения - 11 749 рублей;

для пенсионеров - 8 689 рублей;

для детей - 10 870 рублей.

2. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора области Д.А.Степаненко



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