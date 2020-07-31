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Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix

Новости
    31.07.2020, 18:49
Текст:   Олег Усков
Фото: Patrick Gardin/ AP Photo Фото: Patrick Gardin/ AP Photo
Фото: Patrick Gardin/ AP Photo

59-летний актер, режиссер и мастер единоборств, одна из главных легенд эпохи VHS Жан-Клод Ван Дамм подписался на новый проект.

Фото: youtube.com/ ValWld
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Как передает Variety, им станет "Последний наемник" (The Last Mercenary) - комедийный боевик для Netflix, где Ван Дамм сыграет бывшего секретного агента спецслужб, спасающего своего сына, с которым не в ладах, - парня ложно обвинили в криминальной деятельности.

Съемки в настоящее время идут во Франции - на французском. Режиссер - Дэвид Шахрон, он же - сосценарист, вместе с Исмаэлем Си Саваном.

Ван Дамм проекту уже заранее порадовался, обозначив его "крайне захватывающим" и позволяющим актеру расширить его личные творческие горизонты. Добавив, что всегда был большим поклонником Бельмондо, в таком жанре преуспевавшем.

Тогда как режиссер заверяет, что его лента - оммаж тем самым классическим культовым боевикам восьмидесятых-девяностых, "которые мы все так любим", и в которых Жан-Клод был столь желанен. Так что Ван Дамм в картине очень сильно на своем месте.

Сроки релиза не названы.

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