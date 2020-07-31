Жан-Клод Ван Дамм подписался на комедийный проект Netflix

59-летний актер, режиссер и мастер единоборств, одна из главных легенд эпохи VHS Жан-Клод Ван Дамм подписался на новый проект.

Как передает Variety, им станет "Последний наемник" (The Last Mercenary) - комедийный боевик для Netflix, где Ван Дамм сыграет бывшего секретного агента спецслужб, спасающего своего сына, с которым не в ладах, - парня ложно обвинили в криминальной деятельности.

Съемки в настоящее время идут во Франции - на французском. Режиссер - Дэвид Шахрон, он же - сосценарист, вместе с Исмаэлем Си Саваном.

Ван Дамм проекту уже заранее порадовался, обозначив его "крайне захватывающим" и позволяющим актеру расширить его личные творческие горизонты. Добавив, что всегда был большим поклонником Бельмондо, в таком жанре преуспевавшем.

Тогда как режиссер заверяет, что его лента - оммаж тем самым классическим культовым боевикам восьмидесятых-девяностых, "которые мы все так любим", и в которых Жан-Клод был столь желанен. Так что Ван Дамм в картине очень сильно на своем месте.

Сроки релиза не названы.