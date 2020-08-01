Ченнинг Тейтум станет продюсером мюзикла о юной леди Макбет

Весьма неожиданными новостями поделилось с общественностью издание The Hollywood Reporter. Американский актер Ченнинг Тейтум попробует себя в роли продюсера мюзикла, в общих чертах основанного на сюжете всемирно известной пьесы Уильяма Шекспира "Макбет".

Главной героиней мюзикла станет девушка-подросток, которая вдохновилась образом леди Макбет, но не предвидела неизбежной расплаты и необходимости пожинать плоды своих аморальных поступков.

Разработкой проекта займутся Amazon Studios, а музыкальное продюсирование возьмет на себя Скутер Браун. Актерский состав на данный момент не известен, режиссером картины станет шотландец Джон МакПайл, снявший в 2017 году мюзикл "Анна и апокалипсис" (Anna and the Apocalypse).