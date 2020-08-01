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Ченнинг Тейтум станет продюсером мюзикла о юной леди Макбет

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    01.08.2020, 15:22
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Berlinale Фото: Berlinale
Фото: Berlinale

Весьма неожиданными новостями поделилось с общественностью издание The Hollywood Reporter. Американский актер Ченнинг Тейтум попробует себя в роли продюсера мюзикла, в общих чертах основанного на сюжете всемирно известной пьесы Уильяма Шекспира "Макбет".

Фото: kinopoisk.ru
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Главной героиней мюзикла станет девушка-подросток, которая вдохновилась образом леди Макбет, но не предвидела неизбежной расплаты и необходимости пожинать плоды своих аморальных поступков.

Разработкой проекта займутся Amazon Studios, а музыкальное продюсирование возьмет на себя Скутер Браун. Актерский состав на данный момент не известен, режиссером картины станет шотландец Джон МакПайл, снявший в 2017 году мюзикл "Анна и апокалипсис" (Anna and the Apocalypse).

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