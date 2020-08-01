Стали известны победители BAFTA TV Awards 2020

Состоялось вручение ежегодных премий Британской Академии кино и телевидения за особые заслуги в области создания телевизионных проектов.

Церемония должна была изначально состояться 17 мая этого года, однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в планы организаторов. Для того, чтобы выполнить требования о соблюдении социальной дистанции, в этом году мероприятие было проведено в телестудии без присутствия зрителей, а победителям в различных номинациях пришлось принимать награды в виртуальном формате. И если список номинантов был дискуссионным, но более-менее предсказуемым, то результаты, скорее всего, вызовут удивление у многих зрителей - безусловные фавориты лишь в небольшом количестве случаев были одарены памятными трофеями.

Победителем в самой интригующей номинации - лучший сериал, стал "Конец ***го мира", опередив "Джентльмена Джека", "Гири/Хадзи" и даже "Корону". Лидером среди мини-сериалов вполне предсказуемо оказался "Чернобыль", оставив позади "Исповедь", "Жертву" и "Добродетелей". Лучшим международным сериалом по мнению жюри оказался проект "Когда они нас увидят". Среди комедийных сериалов наиболее достойным посчитали работу "Стас все сдаст", оставив ни с чем не только "Девчонок из Дерри" и "Катастрофу", но и "Дрянь" Фиби Уоллер-Бридж.

Счастливым обладателем приза за лучшую мужскую роль оказался Джаред Харрис ("Чернобыль"), лучшей женской ролью была признана актерская работа Гленды Джексон ("Найти Элизабет"). Зато премию за женскую роль в комедийном сериале получила Шан Клиффорд ("Дрянь"), каким-то чудом обойдя создательницу сериала и исполнительницу главной роли в нем Фиби Уоллер-Бридж. Среди мужчин лучшим в этом году стал Джэми Деметриу ("Стас всё сдаст").

Лучшим актером второго плана стал Уилл Шарп ("Гири/Хадзи"), опередив Джо Эбсолома ("Исповедь"), Джоша О"Коннора ("Корона") и даже Стеллана Скарсгарда ("Чернобыль"). Среди представительниц прекрасного пола победу одержала Наоми Аки ("Конец ***го мира"), оставив позади Хэлен Биэн ("Добродетели"), Хелену Бонем Картер ("Корона") и Жасмин Джобсон ("Главарь").

С полным списком лауреатов премии можно ознакомиться здесь.