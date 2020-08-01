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Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы

Новости
    01.08.2020, 16:37
Текст:   Олег Усков
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

71-летнего французского актера, а в остальном - гражданина мира Жерара Депардье обвинили в изнасиловании.

Фото: Евгения Смолянская/ РГ
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Как передает EuroNews, в пятницу парижская прокуратура направила судье запрос на возобновление расследования по делу, начатому в 2018-м.

Уточнено: предполагаемая жертва, двадцатилетняя актриса, имя которой не названо, вновь обратилась в правоохранительные органы. Ранее следствие дело закрыло, не найдя оснований для предъявления артисту обвинений - доказательств его преступлению не обнаружилось.

Согласно сетованиям вероятной потерпевшей, Почетный удмурт подверг ее половому террору в августе 2018-го, когда она навестила артиста в его парижском доме для репетиции театральной пьесы в неформальной обстановке. Почетный удмурт настаивает, что ничего такого не было.

Юрист Депардье комментировать новый виток истории пока отказался.

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