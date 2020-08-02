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2 августа 2020 г.

Постановление правительства Брянской области от 27 июля 2020 года № 305-п "О внесении изменений в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Брянской области от 30 декабря 2005 года № 122-З "О защите населения и территорий Брянской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании предложения главного государственного санитарного врача по Брянской области от 27 июля 2020 года № 9285 Правительство Брянской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 года № 106-п "О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области" (в редакции постановлений Правительства Брянской области от 27 марта 2020 года № 126-п, от 30 марта 2020 года № 127-п, от 31 марта 2020 года № 130-п, от 3 апреля 2020 года № 136-п, от 30 апреля 2020 года № 177-п, от 6 мая 2020 года № 179-п, от 8 мая 2020 года № 182-п, от 29 мая 2020 года № 235-п, от 9 июня 2020 года № 243-п, от 22 июня 2020 года № 267-п, от 26 июня 2020 года № 272-п, от 6 июля 2020 года № 283-п, от 13 июля 2020 года № 290-п), следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 2 изложить в редакции:

"проведение мероприятий, организуемых органами государственной власти Брянской области, органами местного самоуправления Брянской области, при условии согласования с управлением Роспотребнадзора по Брянской области;".

1.2. Подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 пункта 3 изложить в редакции:

"3.1.1. Незамедлительно сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания за пределами Российской Федерации, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по единому номеру "112" системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.".

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (pravo.gov.ru).

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Губернатора А.Г.Резунов



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