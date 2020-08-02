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02.08.2020,  
11:46
Текст:  Антон Валагин

Девять морпехов США погибли в утонувшем БТР

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org

К операции по поиску восьми военнослужащих Корпуса морской пехоты США, пропавших без вести после затопления гусеничной амфибии AAV7 близ Калифорнии, присоединился специализированный корабль подводной поддержки Dominator.

- Спасательная операция продолжается. Мы все еще ищем семерых морских пехотинцев и одного матроса, не обнаруженных до сих пор, - сообщил USNI News командующий экспедиционными силами КМП генерал-лейтенант Джозеф Остерман. В поисках участвуют эсминец John Finn, катера и вертолеты ВМС США.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Авария произошла 31 июля в тот момент, когда группа морских пехотинцев на гусеничной амфибии возвращалась с острова Сан-Клементе на десантный корабль Somerset.

- AAV стал принимать воду, - рассказал Остерман. С тонущей амфибии было спасено восемь бойцов. Один из них позже скончался в госпитале, двое находятся в критическом состоянии. Судьба механика-водителя транспортера и еще семерых морпехов пока неизвестна. Американская армия прекратила эксплуатацию амфибий на воде до расследования инцидента.

Утонувший бронетранспортер находится на глубине 200 метров, недоступной обычным водолазам. Специализированное судно Dominator предназначено для оказания помощи затонувшим подлодкам. Оно оборудовано подводными роботами и спасательным модулем, способными опускаться на глубину до 700 метров.

Бронированная гусеничная амфибия AAV7 принята на вооружение в 1972 году и перевозит до 25 человек десанта.

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