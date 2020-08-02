Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж

22-летня актриса Ольга Бодрова, дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего, вышла замуж. Избранником девушки стал коллега - тридцатилетний актер Театра имени Маяковского и "Самого Доброго театра" Сергей Быстров, предложение которого Ольга приняла прямо на сцене.

Первое фото молодоженов было выложено на странице актрисы в Facebook.

Торжества состоялись в Москве - на теплоходе, для узкого круга: были только родные и ближайшие друзья.

Сколько молодые люди встречались до того, как официально заключили союз, - неизвестно: Ольга довольно тщательно оберегает свою личную жизнь.

Ольга Бодрова родилась 24 июля 1998 года. Мать - телережиссер Светлана Бодрова, работавшая на программах "Акулы пера", "Жди меня", "Непутёвые заметки".