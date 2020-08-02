Распоряжение главы Республики Карелия от 31 июля 2020 года № 476-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 10 апреля 2020 года, № 1000202004100005, 1000202004100003, 1000202004100002, 1000202004100004, 1000202004100013, 1000202004100014, 1000202004100011, 1000202004100015, 1000202004100018, 1000202004100006, 1000202004100016, 1000202004100007, 1000202004100009, 1000202004100010, 1000202004100012; 13 апреля 2020 года, № 1000202004130003; 15 апреля 2020 года, № 1000202004150001; 20 апреля 2020 года, № 1000202004200003, 1000202004200002; 24 апреля 2020 года, № 1000202004240005; 27 апреля 2020 года, № 1000202004270001, 1000202004270005; 28 апреля 2020 года, № 1000202004280001; 29 апреля 2020 года, № 1000202004290003; 4 мая 2020 года, № 1000202005040002, 1000202005040001, 1000202005040005; 6 мая 2020 года, № 1000202005060002; 12 мая 2020 года, № 1000202005120007, 1000202005120006; 13 мая 2020 года, № 1000202005130011; 15 мая 2020 года, № 1000202005150002; 18 мая 2020 года, № 1000202005180001, 1000202005180002; 20 мая 2020 года, № 1000202005200006; 21 мая 2020 года, № 1000202005210001; 25 мая 2020 года, № 1000202005250001; 26 мая 2020 года, № 1000202005260009; 28 мая 2020 года, № 1000202005280001; 1 июня 2020 года, № 1000202006010001; 5 июня 2020 года, № 1000202006050006; 8 июня 2020 года, № 1000202006080001; 9 июня 2020 года, № 1000202006090001; 10 июня 2020 года, № 1000202006100002; 15 июня 2020 года, № 1000202006150001; 18 июня 2020 года, № 1000202006180003; 23 июня 2020 года, № 1000202006230005; 25 июня 2020 года, № 1000202006250001, 1000202006250008; 30 июня 2020 года, № 1000202006300001; 3 июля 2020 года, № 1000202007030001; 13 июля 2020 года, № 1000202007130001; 16 июля 2020 года, № 1000202007160001; 23 июля 2020 года, № 1000202007230005) следующие изменения:

1) абзацы третий, четвертый пункта 11.7 признать утратившими силу;

2) в подпункте 7 пункта 11.12 слова "1 августа" заменить словами "1 октября";

3) пункт 11.24 дополнить абзацами следующего содержания:

"Разрешить с 1 августа 2020 года деятельность организаций, учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, досуга, домов (центров) народного творчества в части предоставления услуг по посещению физическими лицами при условии использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социального дистанцирования. Разрешить с 15 августа 2020 года возобновление театрально-концертного сезона при условии соблюдения Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года.";

4) пункт 11.25 дополнить абзацем следующего содержания:

"Разрешить с 1 августа 2020 года выезд организованных групп детей, фактически проживающих в Арктической зоне Российской Федерации на территории Республики Карелия, в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".";

5) в пункте 11.27:

в подпункте 1:

абзац шестой признать утратившим силу;

в абзаце одиннадцатом цифры "20" заменить цифрой "4";

в подпункте 2:

абзац тринадцатый признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"деятельность развлекательных центров (детские игровые центры, батутные центры), при условии обеспечения:

организации при входе места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов) или дезинфицирующими салфетками;

использования средств индивидуальной защиты (масок у посетителей, у персонала - масок, перчаток, а также у персонала, осуществляющего непосредственное взаимодействие с посетителями, - очков или лицевых защитных экранов в случае отсутствия защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями);

соблюдения социального дистанцирования;

дезинфекции используемого оборудования.";

6) дополнить пунктом 11.271 следующего содержания:

"11.271. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3), обеспечить выполнение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 июня 2020 года.";

7) пункт 14.10 признать утратившим силу.

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков







