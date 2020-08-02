Постановление правительства Мурманской области от 31 июля 2020 года № 544-ПП "О внесении изменений в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий на территории Мурманской области, на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Мурманской области от 27.07.2020 № 79 Правительство Мурманской области постановляет:

внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 28.07.2020 № 530-ПП), следующие изменения:

1. Подпункт 7 пункта 3.1 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"- предоставления в почасовую аренду объектов размещения, не предусматривающих круглосуточного пребывания (беседок), при условии ограничения одновременного нахождения посетителей на таком объекте из расчета 1,5 кв.м на одного человека.".

2. В пункте 3.2:

2.1. Подпункт 1 изложить в редакции:

"1) запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

Указанные требования не распространяются на организации, осуществляющие услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, при условии соблюдения такими организациями санитарно-гигиенических правил, установленных для организаций, предоставляющих услуги населению.".

2.2. Подпункты 24-26 изложить в редакции:

"24) Организации, осуществляющие услуги проката спортивного инвентаря, туристского снаряжения, товаров детского ассортимента и иных предметов, арендуемых гражданами в целях проведения досуга на открытом воздухе, обязаны:

- обеспечить использование работниками на рабочих местах средств индивидуальной защиты - маска медицинская (одноразовая или многоразовая) со сменой каждые 3 часа и перчатки;

- обеспечить контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты;

- обеспечить проведение дезинфекции предметов проката после каждого их использования (возврата);

- обеспечить наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты (перчатки, маска), дезинфицирующих и моющих средств;

25) деятельность организаций, предоставляющих в почасовую аренду объекты размещения, не предусматривающие круглосуточного пребывания (беседки), осуществляют свою деятельность при соблюдении следующих условий:

- использование объекта в целях индивидуального отдыха граждан или отдыха в составе семьи;

- одновременное нахождение посетителей на объекте из расчета 1,5 кв.м на одного человека;

- проведение влажной уборки арендуемых помещений с применением дезинфицирующих средств и обработкой контактных поверхностей по окончании каждого срока аренды;

установка в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук, обеспечение условий для соблюдения гигиены рук;

- обеспечение возможности приобретения посетителями на территории организации средств индивидуальной защиты и антисептических средств для рук;

- обеспечение контроля за применением персоналом средств индивидуальной защиты;

- проведение каждые 2 часа обработки контактных поверхностей на улице (поручней, дверных ручек), туалетов с использованием дезинфицирующих средств;

26) организациям, привлекающим работников для работы с территорий других субъектов Российской Федерации или иностранных государств, что предполагает осуществление работниками трудового процесса вне места постоянного их проживания (вахтовый метод), руководствоваться следующими правилами:

- обеспечить проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) персонала вахты не менее чем за двое суток до прибытия на территорию Мурманской области;

- письменно согласовывать прибытие персонала вахты на территорию Мурманской области с Межведомственным оперативным штабом с обязательным предоставлением в отношении каждого работника медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG), а также информации о дате, месте прибытия, количестве работников, из какого субъекта Российской Федерации или страны прибывают, способа и порядка доставки работников, места их пребывания на территории Мурманской области, цели прибытия;

- обеспечить преимущественно централизованную одномоментную доставку персонала вахты к месту работы на территории Мурманской области;

- обеспечить допуск к работе работников без признаков инфекционного заболевания, имеющих отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечить разработку и утверждение внутреннего порядка функционирования вахтового поселка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории размещения, включающего мероприятия, проводимые по месту осуществления работ, в соответствии Методическими рекомендациями Роспотребнадзора № МР 3.1/2.2.0176/1-20 "Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19".

Организациям, привлекающим к работе вахтовым методом иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию Мурманской области с территорий иностранных государств, обеспечить исполнение требования по их изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, установленного постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019"."

Губернатор Мурманской области А.Чибис







