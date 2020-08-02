Указ губернатора Оренбургской области от 31 июля 2020 года № 365-ук "О внесении изменений в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук"

1. Внести в указ Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 № 112-ук "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции указов Губернатора Оренбургской области от 23.03.2020 № 132-ук, от 27.03.2020 № 152-ук, от 27.03.2020 № 155-ук, от 31.03.2020 № 158-ук, от 04.04.2020 № 159-ук, от 09.04.2020 № 168-ук, от 11.04.2020 № 169-ук, от 14.04.2020 № 175-ук, от 18.04.2020 № 183-ук, от 23.04.2020 № 191-ук, от 30.04.2020 № 203-ук, от 10.05.2020 № 209-ук, от 17.05.2020 № 224-ук, от 19.05.2020 № 231-ук, от 30.05.2020 № 246-ук, от 06.06.2020 № 258-ук, от 12.06.2020 № 264-ук, от 19.06.2020 № 288-ук, от 26.06.2020 № 301-ук, от 04.07.2020 № 313-ук, от 17.07.2020 № 338-ук) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в новой редакции:

"запретить проведение на территории Оренбургской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий независимо от численности участников, за исключением встреч с избирателями, проводимых кандидатами в депутаты представительных органов и на иные выборные должности в органах местного самоуправления муниципальных образований Оренбургской области, органов государственной власти Оренбургской области с количеством участников не более 15 человек на придомовых территориях с соблюдением социальной дистанции и с использованием средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); мероприятий, связанных с подготовкой к проведению и проведением единого государственного экзамена.

1.2. В пункте 3 указа:

абзац первый изложить в новой редакции:

"3. Приостановить с 28 марта по 16 августа 2020 года на территории Оренбургской области работу:";

подпункт 3.2 изложить в новой редакции:

"3.2. Массажных, СПА-салонов, бань, саун, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений (в том числе ночных клубов), аттракционов (за исключением стационарных), пунктов проката детского, развлекательного и спортивного инвентаря, в том числе детских машин, велосипедов, животных и прочего; иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина (за исключением организаций, оказывающих банковские услуги, ритуальные услуги, ветеринарные услуги, услуги химической чистки изделий, косметические и парикмахерские услуги (в том числе салоны красоты), стоматологические услуги, фотоуслуги, автосервисов, автомоек).

1.3. Пункт 5 указа изложить в новой редакции:

"5. Приостановить с 28 марта по 16 августа 2020 года продажу напитков на розлив в объектах розничной торговли на территории Оренбургской области.".

1.4. Пункт 7 указа признать утратившим силу.

1.5. Дополнить указ пунктом 71 следующего содержания:

"71. Возобновить с 3 августа 2020 года бронирование мест, прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области.

Прием и размещение лиц в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), гостиницах, расположенных на территории курорта местного значения "Соленые озера", а также в иных пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), расположенных на территории Оренбургской области, осуществлять с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.".

1.6. В пункте 8 указа:

абзац семнадцатый подпункта 8.5 изложить в новой редакции:

"проверять наличие у работников организаций, выезжавших за пределы Оренбургской области, медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, и не допускать на рабочее место и (или) территории организаций работников, не имеющих таких документов, при отсутствии подтверждения их изоляции в течение 14 дней со дня прибытия на территорию Оренбургской области из иных субъектов Российской Федерации.";

подпункт 8.11 изложить в новой редакции:

8.11. Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам дошкольного образования, приостановить работу с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения, за исключением дежурных групп, создаваемых по решению учредителя:

обеспечить достаточное количество дежурных групп с учетом потребности в них;

проводить мероприятия по выявлению воспитанников с признаками респираторного заболевания, в том числе посредством проведения ежедневного утреннего осмотра воспитанников медицинским работником с измерением температуры тела, и недопущению нахождения указанных воспитанников в указанных организациях;

обеспечить ежедневную дезинфекцию, проветривание, санацию воздушной среды с использованием бактерицидных облучателей помещений указанных организаций, обеззараживание посуды в пищеблоках, создание условий для соблюдения правил личной гигиены;

обеспечить своевременную изоляцию воспитанников и работников указанных организаций с признаками респираторного заболевания;

осуществлять учет посещаемости воспитанников по группам с выяснением причин их отсутствия;

проводить разъяснительную работу и регулярное информирование родителей воспитанников о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков респираторного заболевания и мерах профилактики коронавирусной инфекции;

в случае отсутствия воспитанника в указанной организации в течение одного дня и более без предварительного уведомления администрации указанной организации о причинах отсутствия допуск воспитанника в указанную организацию производить только при наличии медицинской справки о состоянии здоровья воспитанника и об эпидемиологическом благополучии адреса.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории Оренбургской области по программам дошкольного образования вправе возобновить работу после рассмотрения Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области обращения организации о готовности к работе с учетом требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

2. Указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Д.В.Паслер







