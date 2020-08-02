Подвиг Кольчака: как артиллерист уничтожил четыре танка за час

2 августа 1941 года наводчику орудия Якову Кольчаку было присвоено звание Героя Советского Союза. Он воевал в составе 680-го стрелкового полка 169-й стрелковой дивизии 18-й армии Южного фронта и стал первым артиллеристом, удостоенным этой награды.

"Достоин присвоения звания Героя Советского Союза. Дрался до тех пор, пока его орудие не было раздавлено танком", - говорится в резолюции командующего 18-й армией Андрея Смирнова.

Свой подвиг Яков Кольчак совершил 13 июля 1941 года в бою у села Филяновка Хмельницкой области. Орудийный расчет должен был остановить вражескую колонну, в авангарде которой следовали легкие венгерские танки "Тольди I". Артиллеристам удалось подпустить их на 150 метров. После этого противника ожидал неприятный сюрприз.

С первого выстрела советская "сорокопятка" уничтожила один из танков. Потом запылал второй.

Опомнившись, противник открыл ответный огонь и уничтожил почти весь орудийный расчет. Пушке тоже досталось, однако оставшийся в живых Кольчак продолжил бой в одиночку. Ему приходилось самостоятельно подносить к орудию снаряды, заряжать пушку и наводить ее на цель. Причем стрелять нужно было с разбитым прицелом.

Прямой наводкой Яков Кольчак уничтожил еще два танка. Бой продолжался около часа. В результате единственный уцелевший из орудийного расчета артиллерист был тяжело контужен и ранен.

Примечательно, что впоследствии эти события были описаны с двух сторон. Их свидетелем стал военный корреспондент Сергей Борзенко, выпустивший книгу "Жизнь на войне". Также о бое под Филяновкой упоминается в книге "Magyar Steel" ("Венгерская сталь").