После крушения парома в Таиланде шесть человек пропали без вести

В Таиланде шесть человек пропали без вести после крушения парома, десять - спасены. ЧП произошло недалеко от острова Самуи, сообщили представители компании-оператора Raja Ferry Port.

"Готовится команда дайверов, чтобы определить координаты судна и ускорить процесс расследования причин аварии. Продолжаются поиски шести человек. Инцидент произошел из-за волн, вызванных сильным ветром", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

На борту судна находились 12 членов экипажа, четыре пассажира и четыре грузовых автомобиля. Паром потерпел крушение в пяти морских милях от берега.