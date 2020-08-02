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02.08.2020,  
10:24
Текст:  Антон Валагин

Человек-бомба: самые громкие диверсии Ильи Старинова

120 лет назад родился легендарный диверсант Илья Старинов - только во время Великой Отечественной войны под его руководством было пущено под откос 12 тысяч немецких эшелонов. А до этого Илья Григорьевич успел поработать в Испании, где о его операциях говорила вся страна и писал Хемингуэй. После войны Старинов занялся подготовкой новых диверсантов - позже они составили костяк знаменитых групп "Вымпел" и "Зенит". Во всех спецслужбах страны его уважительно звали Дедом.
Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Родился Илья Старинов под Орлом в семье путевого обходчика. Однажды отец взорвал красные петарды, чтобы предупредить машиниста приближавшегося поезда о лопнувшем рельсе. Это случилось на глазах у маленького Ильи, запало ему в душу и, возможно, определило судьбу. Он окончил школу военно-железнодорожных техников, потом школу подрывников. В 27 лет Старинов придумал компактную мину для подрыва железнодорожных путей - "адские машины того времени" были очень тяжелы и громоздки. Боеприпас получил название поездная мина Старинова (ПМС) и в годы войны стал грозным оружием в пуках партизан. Тогда же Илья Григорьевич создал мину-ловушку для охраны железнодорожным мостов - она срабатывала при входе на мост, но не убивала человека, а оглушала его.

Троянский мул

Фото: Анатолий Егоров/Фотохроника ТАСС
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Всемирная слава пришла к Старинову в 1936 году. Талантливого диверсанта отправили в Испанию, где он под псевдонимом Родольфо обучал взрывному делу партизан и работал самостоятельно. Самыми громкими его операциями стали взрывы поездов с итальянскими летчиками, отправленными Муссолини на помощь Франко, и с марроканской кавалерией, подрыв состава с боеприпасами под Кордовой. Илья Григорьевич сделал мину из автомобильной шины и оставил ее в тоннеле. Вагоны со снарядами в замкнутом пространстве детонировали несколько дней, надолго закупорив стратегическую линию.

Мост через реку Аликанте был уничтожен следующим образом. Родольфо и его группа раздобыли полевую кухню, наполнили ее взрывчаткой и оставили на середине моста, а потом взорвали. Вскоре Старинов помог партизанам взять монастырь под Мадридом, превращенный мятежниками в крепость. Диверсант выпустил на луг перед монастырем мула. Животное мирно щипало травку, франкисты, понаблюдав за ним, загнали полезную в хозяйстве животину внутрь. На следующий день перед монастырем появился новый мул - на этот раз навьюченный взрывчаткой. Его тоже забрали внутрь. Дальше, думаю, понятно.

Личный враг фюрера

За работу в Испании Старинова первый раз представили к званию Героя Советского Союза. Но в Красной армии шла большая чистка, готовившего представление офицера расстреляли, да и сам диверсант по возвращению из Испании едва не отправился за ним следом. Спасло его только заступничество маршала Ворошилова.

Фото: Израиль Озерский/РИА Новости
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Когда началась Великая Отечественная война, диверсионный талант подрывника опять пригодился. 28 июня Старинова назначили начальником оперативной группы заграждений Западного фронта. Он минировал Харьков и дороги вокруг. В ноябре посланным из Воронежа радиосигналом был взорван штаб 58-й пехотной дивизии вермахта вместе с ее командиром генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном и еще одним немецким генералом, пришедшим к нему в гости. Здесь Илья Григорьевич вновь проявил изобретательность: в самом красивом харьковском особняке заложили две мины. Одну - приманку, - немецкие саперы нашли и обезвредили. Вторую - нет.

Погибший генерал был братом создателя ракет "Фау", о случившемся доложили фюреру. Гитлер, говорят, был в ярости: "Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!" Кейтель подтвердил - у них есть. Проверявшего особняк сапера немцы расстреляли, за голову Старинова была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок.

Герой без звезд

Фото: Daniel Chodowiecki/Wikimedia
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Илью Григорьевича представляли к Золотой Звезде пять раз: три раза - к званию Героя Советского Союза, дважды - к Герою России. Высшую воинскую награду он так и не получил. Вероятно, из-за своей прямоты. Он не боялся указывать руководству на действия, которые считал ошибочными. В свое книге "Партизанская война" Старинов писал, что Третья Мировая война уже идет - в форме локальных конфликтов, боевые действия в которых ведутся на партизанский манер. Знаток невидимых сражений, он указывал на опасность поддержки подобных действий сверхдержавами. Звучало это как минимум двусмысленно, поскольку и у СССР, и у США были свои партизаны, воевавшие против неугодных им режимов.\

Впрочем, и без Золотых Звезд полковник Старинов, кавалер пяти (!) орденов Красного знамени пользовался огромным уважением у учеников и коллег. Советские, а затем и российские диверсанты звали его Дедом спецназа. Умер Илья Григорьевич в возрасте 100 лет.

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Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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