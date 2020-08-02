Человек-бомба: самые громкие диверсии Ильи Старинова

120 лет назад родился легендарный диверсант Илья Старинов - только во время Великой Отечественной войны под его руководством было пущено под откос 12 тысяч немецких эшелонов. А до этого Илья Григорьевич успел поработать в Испании, где о его операциях говорила вся страна и писал Хемингуэй. После войны Старинов занялся подготовкой новых диверсантов - позже они составили костяк знаменитых групп "Вымпел" и "Зенит". Во всех спецслужбах страны его уважительно звали Дедом.

Родился Илья Старинов под Орлом в семье путевого обходчика. Однажды отец взорвал красные петарды, чтобы предупредить машиниста приближавшегося поезда о лопнувшем рельсе. Это случилось на глазах у маленького Ильи, запало ему в душу и, возможно, определило судьбу. Он окончил школу военно-железнодорожных техников, потом школу подрывников. В 27 лет Старинов придумал компактную мину для подрыва железнодорожных путей - "адские машины того времени" были очень тяжелы и громоздки. Боеприпас получил название поездная мина Старинова (ПМС) и в годы войны стал грозным оружием в пуках партизан. Тогда же Илья Григорьевич создал мину-ловушку для охраны железнодорожным мостов - она срабатывала при входе на мост, но не убивала человека, а оглушала его.

Троянский мул

Всемирная слава пришла к Старинову в 1936 году. Талантливого диверсанта отправили в Испанию, где он под псевдонимом Родольфо обучал взрывному делу партизан и работал самостоятельно. Самыми громкими его операциями стали взрывы поездов с итальянскими летчиками, отправленными Муссолини на помощь Франко, и с марроканской кавалерией, подрыв состава с боеприпасами под Кордовой. Илья Григорьевич сделал мину из автомобильной шины и оставил ее в тоннеле. Вагоны со снарядами в замкнутом пространстве детонировали несколько дней, надолго закупорив стратегическую линию.

Мост через реку Аликанте был уничтожен следующим образом. Родольфо и его группа раздобыли полевую кухню, наполнили ее взрывчаткой и оставили на середине моста, а потом взорвали. Вскоре Старинов помог партизанам взять монастырь под Мадридом, превращенный мятежниками в крепость. Диверсант выпустил на луг перед монастырем мула. Животное мирно щипало травку, франкисты, понаблюдав за ним, загнали полезную в хозяйстве животину внутрь. На следующий день перед монастырем появился новый мул - на этот раз навьюченный взрывчаткой. Его тоже забрали внутрь. Дальше, думаю, понятно.

Личный враг фюрера

За работу в Испании Старинова первый раз представили к званию Героя Советского Союза. Но в Красной армии шла большая чистка, готовившего представление офицера расстреляли, да и сам диверсант по возвращению из Испании едва не отправился за ним следом. Спасло его только заступничество маршала Ворошилова.

Когда началась Великая Отечественная война, диверсионный талант подрывника опять пригодился. 28 июня Старинова назначили начальником оперативной группы заграждений Западного фронта. Он минировал Харьков и дороги вокруг. В ноябре посланным из Воронежа радиосигналом был взорван штаб 58-й пехотной дивизии вермахта вместе с ее командиром генерал-лейтенантом Георгом фон Брауном и еще одним немецким генералом, пришедшим к нему в гости. Здесь Илья Григорьевич вновь проявил изобретательность: в самом красивом харьковском особняке заложили две мины. Одну - приманку, - немецкие саперы нашли и обезвредили. Вторую - нет.

Погибший генерал был братом создателя ракет "Фау", о случившемся доложили фюреру. Гитлер, говорят, был в ярости: "Бред! Кейтель, это же бред! У нас нет радиомин, а у них есть?!" Кейтель подтвердил - у них есть. Проверявшего особняк сапера немцы расстреляли, за голову Старинова была назначена награда в 200 тысяч рейхсмарок.

Герой без звезд

Илью Григорьевича представляли к Золотой Звезде пять раз: три раза - к званию Героя Советского Союза, дважды - к Герою России. Высшую воинскую награду он так и не получил. Вероятно, из-за своей прямоты. Он не боялся указывать руководству на действия, которые считал ошибочными. В свое книге "Партизанская война" Старинов писал, что Третья Мировая война уже идет - в форме локальных конфликтов, боевые действия в которых ведутся на партизанский манер. Знаток невидимых сражений, он указывал на опасность поддержки подобных действий сверхдержавами. Звучало это как минимум двусмысленно, поскольку и у СССР, и у США были свои партизаны, воевавшие против неугодных им режимов.\

Впрочем, и без Золотых Звезд полковник Старинов, кавалер пяти (!) орденов Красного знамени пользовался огромным уважением у учеников и коллег. Советские, а затем и российские диверсанты звали его Дедом спецназа. Умер Илья Григорьевич в возрасте 100 лет.