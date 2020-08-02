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02.08.2020 12:33
Рубрика: Власть

Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ

Текст: Юрий Гаврилов

В воскресенье на полигоне в подмосковном Алабино представителям прославленной Кантемировской дивизии передали очередную партию из 10 модернизированных танков Т-80БВМ.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По сообщению пресс-службы Западного военного округа, уже на следующей неделе пройдут первые боевые стрельбы из всего вооружения этих боевых машин. "Танкисты готовы к их эксплуатации, поскольку прошли обучение на Т-80БВМ предыдущей партии, которая ранее поступила в соединение", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате модернизации "восьмидесятки" были повышены все основные ее характеристики. В том числе огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость танка. Выросла и дальность его стрельбы всеми типами боеприпасов днем, ночью и в условиях ограниченной видимости. Т-80БВМ имеет всеракурсная защиту от современных противотанковых средств. Кроме того, снизился расход топлива при работе газотурбинного двигателя танка на стоянке, когда на нем с включена система управления огнем. добавили в пресс-службе.

Справка "РГ"

Вес боевой машины Т-80БВМ - 46 тонн. Танк оснащен 125-мм пушкой, доработанным газотурбинным двигателем мощностью до 1 250 лошадиных сил, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения механика-водителя. Для прикрытия от огня противника машину оборудовали противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом модульной динамической защиты. Кроме того, была усовершенствована ходовая часть танка.

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