Шашки против танков: как казаки атаковали немцев в конном строю

2 августа 1942 года возле станицы Кущевской конная лава казаков атаковала немцев. До сих пор об этом необычном эпизоде Великой Отечественной войны ведутся споры из-за противоречивых свидетельств и оценок. Например, точно не установлено время атаки. Также до конца не понятно, предшествовала ли ей артподготовка. Но, судя по всему, дело действительно дошло до рубки.

"Когда кавалеристы пошли лавиной - черкески развеваются, сабли вынуты, кони храпят, а конь, когда летит, он такую силу имеет; и вся вот эта лавина пошла на танки, на артиллерию, на фашистов - это было как в страшном сне. А фашистов было много, их было больше, они шли с автоматами, наперевес, рядом с танками шли - и они не выдержали, понимаете, они не выдержали этой лавины. Они бросали пушки и бежали…", - приводятся в книге Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо" воспоминания свидетеля атаки санинструктора Зинаиды Корж.

По одной из версий казаки 13-й Кубанской дивизии атаковали вражеские позиции, на которых имелась артиллерия, танки и минометы. Конная лава шла шириной от полутора до двух километров. При этом немцы слишком поздно открыли огонь и не смогли остановить всадников. Противнику не помогла даже авиация. К тому времени, как она появилась, казаки уже вступили в ближний бой и смешались с немцами. Летчики пытались напугать казачьих лошадей, летая над землей, но не добились успеха.

Согласно этой версии, кавалеристы смогли не только прорвать немецкую оборону, но и уничтожили гранатами и бутылками с зажигательной смесью несколько танков.

Один из участников атаки Ефим Мостовой впоследствии рассказывал, что вид атакующей конной лавы на время парализовал гитлеровцев, и это позволило сократить расстояние. Он вспоминал "лучшего рубаку" Соколова, который "винтом вворачивался в гущу гитлеровцев". Соколов, по рассказам сослуживцев, тогда срубил два десятка врагов, но сам попал под немецкую пулю. Еще Ефиму Мостовому запомнилась 17-летняя казачка Ксения Кулибаба, которая тоже участвовала в бою и, опустив поводья, на скаку стреляла из ППШ.

"А потом я увидел своего фашиста. Они же даже не окапывались, так, залегли в бурьяне. Мой заслонил для меня все, я отчетливо увидел его каску, серые глаза, он щурился, наверное, солнце мешало, мы же неслись со стороны солнца. И без звука забился в его руках, как в падучей, автомат. И он не попал. И тут я достал его, как раз под каску, как учили... А потом уже работали инстинкты. Мир то включался, то выключался… Крови на нас было много. И на лошадях наших. Долго мылись", - вспоминал казак.

По рассказу некоторых очевидцев, неожиданному нападению способствовал удачный рельеф местности и густая растительность, которые скрыли подготовку к атаке. А попытке немцев контратаковать с помощью танков помешали пушки противотанкового истребительного дивизиона. Также есть свидетельства того, что атаку казаков тоже поддерживали танки.

По другой версии казачья конница атаковала пехоту фашистов, когда немцы колоннами вышли из станицы. Также существует мнение о том, что противника атаковали 12-я, 13-я, 15-я и 116-я дивизии 17-го кавалерийского корпуса, чтобы остановить наступление немцев и румынов.

Точных данным о потерях сторон нет. Так, например, потери немцев в разных источниках оцениваются в слишком большом диапазоне - от 400 до 5000 человек. Также упоминаются потерянные противником минометы и орудия и до трех сотен пленных.

А по информации полковника Бардадина речь идет не более чем о 100-150 погибших фашистах. Атакующие же, по его словам, понесли потери в 400 человек ранеными и убитыми и около 200 лошадей. В других источниках говорится о потерях атакующих в тысячу человек, трех подбитых танках Т-34 и четырех БТ-7.

Как бы то ни было, казачья конная казачья лава произвела на немцев неизгладимое впечатление. Об этом, в частности, свидетельствует дневник, найденный у одного из убитых гитлеровцев. "Перед нами встали какие-то казаки. Это черти, а не солдаты. И кони у них стальные. Живым отсюда не выбраться…", - написал он пророческие слова.