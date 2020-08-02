Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера

Американский актер, певец и профессиональный игрок в покер Уилфорд Бримли скончался в возрасте 85 лет утром 1 августа в своем доме в штате Юта. Об этом сообщил портал TMZ.

Источник уточнил: в последние дни артист был очень плох из-за застарелого диабета, с которым жил с 1979-го, и проходил процедуры диализа в отделении интенсивной терапии.

Энтони Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в Солт-Лейк-Сити. Трудился кузнецом, ковбоем и телохранителем такой эксцентричной фигуры, как Говард Хьюз. Далее переместился в киноиндустрию, где на первых порах работал с лошадьми. В шестидесятые, по настоянию друга, актера Роберта Дюваля, начал появляться на экранах - в качестве каскадера и ковбоя в массовках вестернов, даже не упоминавшихся в титрах.

Итого - почти восемь десятков проектов на счету: сериал "Кунг-фу", "Уолтоны", "Завоевание Запада", Тед Спиндлер в "Китайском синдроме" с Джейн Фондой, Джеком Леммоном и Майклом Дугласом, "Электрический всадник", доктор Блэйр из "Нечто", "Долина Смерти", "Кокон" и его сиквел, "Фирма", "Трудная мишень", "Крутой Уокер", "Последний из племени людей-псов".