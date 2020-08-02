Новости

Вышел русский трейлер триллера с Киану Ривзом "Защитник" 20:36
Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня" 19:59
Дочь Сергея Бодрова-младшего вышла замуж 19:52
Неелова: Уход Гармаша из "Современника" связан с его личными амбициями 18:56
Кортни Кокс вернется к своей роли в пятом "Крике" 01.08.2020

Умер актер Уилфорд Бримли - доктор Блэйр из "Нечто" Карпентера

Новости
    02.08.2020, 19:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ crunchzor Фото: youtube.com/ crunchzor
Фото: youtube.com/ crunchzor

Американский актер, певец и профессиональный игрок в покер Уилфорд Бримли скончался в возрасте 85 лет утром 1 августа в своем доме в штате Юта. Об этом сообщил портал TMZ.

Источник уточнил: в последние дни артист был очень плох из-за застарелого диабета, с которым жил с 1979-го, и проходил процедуры диализа в отделении интенсивной терапии.

Энтони Уилфорд Бримли родился 27 сентября 1934 года в Солт-Лейк-Сити. Трудился кузнецом, ковбоем и телохранителем такой эксцентричной фигуры, как Говард Хьюз. Далее переместился в киноиндустрию, где на первых порах работал с лошадьми. В шестидесятые, по настоянию друга, актера Роберта Дюваля, начал появляться на экранах - в качестве каскадера и ковбоя в массовках вестернов, даже не упоминавшихся в титрах.

Итого - почти восемь десятков проектов на счету: сериал "Кунг-фу", "Уолтоны", "Завоевание Запада", Тед Спиндлер в "Китайском синдроме" с Джейн Фондой, Джеком Леммоном и Майклом Дугласом, "Электрический всадник", доктор Блэйр из "Нечто", "Долина Смерти", "Кокон" и его сиквел, "Фирма", "Трудная мишень", "Крутой Уокер", "Последний из племени людей-псов".

Новости

Сын Михаила Ефремова прокомментировал скандальный уход Гармаша 01.08.2020
"Теперь не отмоется": Ахеджакова прокомментировала демарш Гармаша 01.08.2020
Netflix продлил сериал "Бумажный дом" на пятый сезон. Он станет последним 01.08.2020
Вышел тизер четвертого сезона "Фарго" 01.08.2020
⧣ США
Фото: youtube.com/ IGN
Netflix экранизирует культовую игру Beyond Good & Evil 01.08.2020
Дэвид Моррисси рассказал о возвращении Губернатора в "Ходячих" 01.08.2020
Для съемок нового фильма актер Том Круз полетит в космос. По-настоящему 01.08.2020
⧣ утраты
Фото: Lisa Moran Parker/wikipedia.org
Умер легендарный режиссер Алан Паркер 31.07.2020
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 30.07.2020
Умерла вокалистка Primal Scream Дениз Джонсон 28.07.2020
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер продолжения зомби-хоррора "Поезд в Пусан" 01.08.2020
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 30.07.2020
Авторы "Ходячих мертвецов" рассказали о будущем франшизы 30.07.2020