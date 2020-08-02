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2 августа 2020 г. 01:30
Общество
Текст: Артем Локалов

Возить тачку и забивать костыли

Тест "Родины" в День железнодорожника
Продымленные перроны, слезы радости и расставаний, могучие паровозы, Транссиб, БАМ и даже позвякивание ложечки в чайном стакане…
Строители паровозов с собранными машинами. Российская империя. Начало ХХ века.
Строители паровозов с собранными машинами. Российская империя. Начало ХХ века.

Железные дороги всегда были чем-то особенным в истории России. И тест к Дню железнодорожника "Родина" тоже подготовила особенный.
Тест "Родины: Что делали из лыка и как "поднимались" на овощах

Многие вопросы связаны с нашими публикациями о железных дорогах, связанными с главными событиями. Будь то дореволюционная Россия или советская...

Это и изобретатели-самоучки, и бум строительства железных дорог в XIX веке, и крушение царского поезда на станции Борки, и отречение Николая II от престола на станции Дно, и пророческие слова Александра Колчака на станции Нижнеудинск: "Продадут меня эти союзнички..."

А потом - "Красная стрела", отважные воины-железнодорожники и бронепоезда Великой Отечественной, эпоха электровозов, стройка БАМа, утрата старинных вокзалов и сохранение архитектурного наследия.

Темы дня:
#журнал Родина
#железные дороги
#РЖД