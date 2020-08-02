Продымленные перроны, слезы радости и расставаний, могучие паровозы, Транссиб, БАМ и даже позвякивание ложечки в чайном стакане…

Железные дороги всегда были чем-то особенным в истории России. И тест к Дню железнодорожника "Родина" тоже подготовила особенный.

Многие вопросы связаны с нашими публикациями о железных дорогах, связанными с главными событиями. Будь то дореволюционная Россия или советская...

Это и изобретатели-самоучки, и бум строительства железных дорог в XIX веке, и крушение царского поезда на станции Борки, и отречение Николая II от престола на станции Дно, и пророческие слова Александра Колчака на станции Нижнеудинск: "Продадут меня эти союзнички..."

А потом - "Красная стрела", отважные воины-железнодорожники и бронепоезда Великой Отечественной, эпоха электровозов, стройка БАМа, утрата старинных вокзалов и сохранение архитектурного наследия.