Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня"

На YouTube-канале SF Studios опубликован трейлер нового фильма шведа Томаса Альфредсона, постановщика оригинального вампирского хоррора "Впусти меня", триллера "Шпион, выйди вон!" и экранизации "Снеговика" Несбё.

На этот раз зрителя ждет довольно причудливая, похоже, комедия Se upp för Jönssonligan, снятая для внутреннего рынка. В ней прощелыга-неудачник, только выйдя из тюрьмы, берется за пустяковое, казалось бы, дело… но всё, разумеется, идет не так, как задумывалось. И теперь несчастный должен заручиться поддержкой бывших подельников, к тому времени вставших на пути исправления, чтобы провернуть крупнейшее преступство в своей карьере.

В ролях: Хедда Штайнстед ("Кровавая Мэри", "Черное озеро"), Хенрик Дорсин ("Борода в почтовом ящике"), Виктор Шефе ("Шпионский мост"), Андерс Бак ("Поза ложки", "Развод по-шведски").

Här är affischen för Se upp för Jönssonligan https://t.co/Xi5fM2ciei pic.twitter.com/s3bMnfWMhY — Feber Nyheter (@FeberNyheter) July 22, 2020

Премьера - в сентябре.