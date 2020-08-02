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Вышел трейлер комедии от режиссера хоррора "Впусти меня"

Новости
    02.08.2020, 19:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ SF Studios Фото: youtube.com/ SF Studios
Фото: youtube.com/ SF Studios

На YouTube-канале SF Studios опубликован трейлер нового фильма шведа Томаса Альфредсона, постановщика оригинального вампирского хоррора "Впусти меня", триллера "Шпион, выйди вон!" и экранизации "Снеговика" Несбё.

Фото: kinopoisk.ru
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На этот раз зрителя ждет довольно причудливая, похоже, комедия Se upp för Jönssonligan, снятая для внутреннего рынка. В ней прощелыга-неудачник, только выйдя из тюрьмы, берется за пустяковое, казалось бы, дело… но всё, разумеется, идет не так, как задумывалось. И теперь несчастный должен заручиться поддержкой бывших подельников, к тому времени вставших на пути исправления, чтобы провернуть крупнейшее преступство в своей карьере.

В ролях: Хедда Штайнстед ("Кровавая Мэри", "Черное озеро"), Хенрик Дорсин ("Борода в почтовом ящике"), Виктор Шефе ("Шпионский мост"), Андерс Бак ("Поза ложки", "Развод по-шведски").

Премьера - в сентябре.

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