Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июля 2020 года № 927-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2020 года"

Новости

Захарова предложила провести внутриукраинский саммит по Минским соглашениям 14:51
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми 14:31
Итальянец закончил университет в 96 лет 14:16
В Москве открывается сезон концертов на крыше 13:16
Выезд на "встречку" через стершуюся разметку. Как оспорить штраф 13:01
На Кубани задержали владельца взорвавшейся автозаправки 12:49
Кантемировской дивизии передали еще 10 модернизированных танков Т-80БВМ 12:33
В Минобрнауки рассказали о расширении числа бюджетных мест для абитуриентов 12:22
Названа главная ошибка россиян в борьбе с коронавирусом 11:52
Номинирование Трампа на съезде республиканцев пройдет без СМИ 11:52
За первые сутки границу России с Абхазией пересекли 7,5 тысячи человек 11:44
В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из автомата на набережной 11:21
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе 11:06
Около 17 тысяч человек станут участниками Московского полумарафона 10:54
Названы самые популярные продукты в сетевых магазинах 10:39
Крымский санаторий уволил охранника, прогонявшего туристов нагайкой 10:30
На Алтае задержали директора турбазы, где погибли четыре человека 10:27
СМИ: Южная Корея скрыла факт запуска КНДР противокорабельной крылатой ракеты 10:05
Боец UFC потерял сознание в раздевалке перед боем 09:52
Еще 761 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:40
Китайская соцсеть TikTok в США может быть продана Microsoft 09:28
Посольство не комментирует информацию о нападении на консульство РФ в Иране 09:21
В Греции открыт первый в мире подводный музей затонувших кораблей 08:42
У 14 конгрессменов США зафиксирован положительный тест на COVID-19 08:27
Более 30 членов экипажа норвежского круизного лайнера заболели коронавирусом 08:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
2 августа 2020 г.

Постановление правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 июля 2020 года № 927-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2020 года"

Дата подписания 30 июля 2020 г.
Опубликован 2 августа 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 ноября 1996 года № 30 "О прожиточном минимуме в Ямало-Ненецком автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2020 года в расчёте на душу населения - 16 759 рублей, для трудоспособного населения - 17 511 рублей, для пенсионеров - 13 191 рубль, для детей - 16 753 рубля.

2. Установить, что для определения размеров социальных пособий и других социальных выплат (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии), установленных в Ямало-Ненецком автономном округе, определения права граждан, в том числе малоимущих граждан, на получение социальной поддержки и социального обслуживания, улучшения жилищных условий, предоставления социальной поддержки в сфере охраны здоровья, если иное не установлено федеральным законодательством и законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, применяются величины прожиточного минимума:

в расчёте на душу населения - 16 926 рублей, для трудоспособного населения - 17 707 рублей, для пенсионеров - 13 365 рублей, утвержденные в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2019 года;

для детей - 16 753 рубля, утвержденная в Ямало-Ненецком автономном округе за II квартал 2020 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией