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Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку

Новости
    03.08.2020, 13:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

45-летняя американская актриса и певица Эми Адамс определилась со своим следующим проектом.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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Как передает Deadline, шестикратная номинантка премии "Оскар" сыграет главную роль в экранизации еще не вышедшего романа дебютантки Рэйчел Йодер Nightbitch. В центре которого бывшая актриса, думающая, что она превращается в собаку.

Роман - черная комедия с элементами абсурда. А проблемы с головой у его героини начались после того, как несчастная оставила карьеру, родила и заделалась домохозяйкой.

Йодер адаптирует свой опус, выходящий еще только будущим летом, под сценарий и выступит сопродюсером проекта. Наряду с Адамс.

По срокам с фильмом ясности еще нет.

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