Эми Адамс сыграет в фильме о превращении в собаку

45-летняя американская актриса и певица Эми Адамс определилась со своим следующим проектом.

Как передает Deadline, шестикратная номинантка премии "Оскар" сыграет главную роль в экранизации еще не вышедшего романа дебютантки Рэйчел Йодер Nightbitch. В центре которого бывшая актриса, думающая, что она превращается в собаку.

Роман - черная комедия с элементами абсурда. А проблемы с головой у его героини начались после того, как несчастная оставила карьеру, родила и заделалась домохозяйкой.

Йодер адаптирует свой опус, выходящий еще только будущим летом, под сценарий и выступит сопродюсером проекта. Наряду с Адамс.

По срокам с фильмом ясности еще нет.