Грозный "малыш": чем примечателен пистолет-пулемет "Вереск"

Разработчики рассказали о достоинствах пистолета-пулемета "Вереск".

В корпорации "Ростех" рассказали историю создания пистолета-пулемета "Вереск" и назвали его главные преимущества. Разработками компактного оружия для спецподразделений в Советском Союзе озаботились в конце 1970-х годов. Вначале конструкторы экспериментировали с различными версиями малогабаритных автоматов. Так был создан АКС-74У - укороченный вариант обычного АКС-74. Но оказался слишком тяжел и не мог похвастаться высокой кучностью стрельбы.

В 1990-е годы Тульское КБ приборостроения выпустило малогабаритный автомат 9A-9. Оружие получилось весьма эффективным, но не было унифицировано с основными армейскими боеприпасами. Здесь же чуть позже создали пистолет-пулемет ПП-2000 под пистолетные патроны 9×19 мм Парабеллум.

Поскольку в преступной среде все чаще стали использовать бронежилеты, в 90-е появилась потребность в более мощном боеприпасе. На этот вызов времени смогли ответить в ЦНИИточмаш разработкой патрона калибра 9×21 мм. И уже под него здесь создали самозарядный пистолет Сердюкова (СПС), также известный как "Гюрза".

Но по замыслу оружейников в новый стрелковый комплекс повышенной эффективности должен был войти и пистолет-пулемет.

Проект получил название "Вереск". Руководил им ведущий инженер-конструктор Николай Николаевич Кузин. В итоге - в 2000 году на вооружение ФСБ поступил пистолет-пулемет СР2 (специальная разработка). Предназначен он для поражения противника, в том числе в бронежилете второго класса, а также небронированной техники и находящихся в ней людей на расстоянии до 200 метров.

Основной боеприпас "Вереска" - это усовершенствованный патрон СП10 (специальный патрон) с высокой проникающей силой и мощным останавливающим действием.

Специфичный патрон обусловил и необычную для такого оружия схему автоматики. Она скорее характерна для карабина, чем для пистолета-автомата.

При всей своей мощи, "Вереск" очень легкий и компактный. Весит СР2М (без патронов и коллиматорного прицела) 1,65 килограмма. А его длина со сложенным прикладом составляет 350 миллиметров.

Пистолет-пулемет отлично подходит для обезвреживания террористов в стесненных условиях. Будь то городская застройка, узкие коридоры или транспорт. Выручит он и при погоне, когда нужно вести огонь, сидя за рулем автомобиля. Стрелять из "Вереска" можно одной рукой.

Отличает оружие не только огневая мощь, но и скорострельность. За минуту он может произвести 900 выстрелов.

В 2010-2011 годах в рамках ОКР "Возвышение-А" "Вереск" был модернизирован. Усовершенствованную модель СР2МП оснастили глушителем и планками Пикатинни.

Обзавелся "Вереск" и дополнительный изогнутым прикладом, который удобнее использовать с опущенным забралом штурмового шлема.

Патрон 9х21 по сей день остается одним из самых мощных пистолетных боеприпасов в мире. Пистолеты-пулеметы СР2 используют не только российские, но и зарубежные спецслужбы.