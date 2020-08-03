Постановление правительства Магаданской области от 31 июля 2020 года № 546-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2020 г. № 18 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19", от 15 июля 2020 г. № 21 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-19" Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 19 июня 2020 г. № 458-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

- в пункте 4 слова "действует до 1 августа 2020 г. включительно" заменить словами "действует до 15 августа 2020 г. включительно".

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Рекомендации по организации работы музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Магаданской области от "31" июля 2020 г. № 546-пп

"Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры), устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1. Лицам, прибывшим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, имеющим регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 2.1 настоящих Мер, до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области.

2. Лицам, прибывающим на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, не имеющим регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывающих на территорию Магаданской области по приглашению работодателя):

1) в срок не менее чем за 7 календарных дней до прибытия на территорию Магаданской области направлять форму уведомления, указанную в подпункте 2 пункта 2.2 настоящих Мер:

- в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области в письменном виде;

- в министерство труда и социальной политики Магаданской области (в письменном виде или в форме электронного документа посредством региональной информационной системы "Открытый регион" (https://mintrud.49gov.ru/feedback/desk/);

2) находиться до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного пунктом 2.1 настоящих Мер:

- в случае наличия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - в указанных жилых помещениях;

- в случае отсутствия в собственности либо пользовании жилых помещений, расположенных на территории Магаданской области, - за счет собственных средств в гостиницах, включенных в перечень гостиниц, размещенный на официальном сайте министерства труда и социальной политики Магаданской области (www.mintrud.49gov.ru).

2.1. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящих Мер, прибывшим на территорию Магаданской области, не покидать места проживания (пребывания) до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

3) выгула домашних животных;

4) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Установить, что действие настоящего пункта не распространяется на лиц, прошедших непосредственно перед прибытием в Магаданскую область изоляцию, на территориях иных субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлениями главных государственных санитарных врачей соответствующих субъектов Российской Федерации, при наличии подтверждающих документов, лиц, переболевших новой коронавирусной инфекцией, при наличии подтверждающих документов медицинских организаций, на лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом полимеразноцепной реакции (далее также - метод ПЦР), полученного не ранее чем за два дня до прибытия в Магаданскую область, а также на лиц, не имеющих признаков заболевания новой коронавирусной инфекцией, при наличии отрицательного результата исследования биоматериала на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР, полученного после прибытия в Магаданскую область.

2.2. В целях организации и подготовки условий для изоляции лиц, прибывших на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, и не имеющих регистрации по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области (за исключением лиц, прибывших на территорию Магаданской области по приглашению работодателя), министерству труда и социальной политики Магаданской области разместить на официальном сайте министерства (www.mintrud.49gov.ru):

1) перечень гостиниц, в которых возможно размещение лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта;

2) форму уведомления лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, о прибытии на территорию Магаданской области, включающую информацию о дате и номере рейса, фамилии, имени, отчестве (при наличии), годе рождения, паспортных данных, месте их работы (наименование, ИНН, фактический адрес и телефон работодателя (при наличии), а также информацию об одном из способов "самоизоляции" до истечения 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Магаданской области, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящих Мер (далее - форма уведомления).

3. Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 2.1 настоящих Мер, в течение периода, определяемого по соглашению с работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции" работников, заключенным между работодателем и организацией независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем, предоставляющими гостиничные услуги (далее -договор об обеспечении режима "самоизоляции").

Работодателям (юридическими или физическим лицам) независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу прибывающих работников и их доставку к месту соблюдения работниками режима "самоизоляции";

- обеспечить условия соблюдения режима "самоизоляции" лицами, прибывшими в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, в течение периода, необходимого для обеспечения лабораторного обследования работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за двое суток до их отправки к месту осуществления трудовой деятельности, в помещениях, предоставляемых работодателем, в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", помещения которых отвечают требованиям мер по обеспечению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых главными государственными санитарными врачами и их заместителями;

- незамедлительно направлять в Управление Министерства внутренних дел России по Магаданской области, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области сведения о работниках, находящихся в режиме "самоизоляции" в помещениях, предоставляемых работодателем, в том числе в гостиницах в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", а также копии указанных договоров;

- за двое суток до отправки работников к месту осуществления трудовой деятельности, обеспечить лабораторное обследование всех работников на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- допускать работников к работе или направлять их к месту осуществления трудовой деятельности только при отсутствии признаков заболевания и наличии отрицательных результатов исследований биоматериала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019);

- обеспечить соблюдение рекомендаций по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение № 8);

- обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации;

- проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.

3.1. Предупредить работодателей - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц о наступлении в соответствии с законодательством Российской Федерации мер административной ответственности, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области, в виде наложения административного штрафа в размере от тридцати тысяч до одного миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, от ста тысяч до одного миллиона рублей, либо административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток, соответственно, в случаях:

1) допуска работников к осуществлению трудовой деятельности с нарушением требований пункта 3 настоящих Мер;

2) привлечения к осуществлению трудовой деятельности лиц, указанных в пунктах 1 и 2 настоящих Мер, находящихся до истечения 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Магаданской области в условиях режима "самоизоляции", установленного пунктом 2.1 настоящих Мер.

4. Установить, что пункты 1, 2, 3 настоящих Мер не распространяются на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции, а также на иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, выполняющих требования изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия на территорию Российской Федерации по мотивированному постановления главного государственного санитарного врача по Магаданской области и его заместителей.

5. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) за счет средств областного бюджета подлежат:

5.1. Лица, имеющие регистрацию по месту жительства или пребывания на территории Магаданской области, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого, в следующих случаях, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15:

1) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания;

2) контактные лица с больным COVID-19 при выявлении и при наличии симптомов, не исключающих COVID-19.

5.2. Лица, прибывающие на территорию Магаданской области в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) регионов, перечень которых определяется Роспотребнадзором и (или) министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области (незамедлительно непосредственно в аэропорту).

5.3. Категории лиц в следующих случаях, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15:

1) лица старше 65-ти лет при появлении респираторных симптомов;

2) лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при проявлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения);

3) лица с диагнозом внебольничная пневмония;

4) медицинские работники, имеющие риск инфицирования (станции, отделения скорой медицинской помощи, инфекционные отделения, отделения для больных внебольничной пневмонией) при появлении симптомов, не исключающих COVID-19;

5) лица при появлении респираторных симптомов, находящиеся в закрытых коллективах по длительному уходу (интернаты, пансионаты для пожилых, учреждения ФСИН России);

6) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области, находящиеся в условии превентивной изоляции (по графику, предоставляемому министерством труда и социальной политики Магаданской области в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

7) работники линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Магаданской области осуществляющие досмотр лиц, пребывающих в аэропорт Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого - сотрудники аэропорта Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого (по графику предоставляемому заинтересованными структурами в министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области не позднее пяти рабочих дней до смены работников);

8) работники летних оздоровительных учреждений стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, и дети при заезде в указанные учреждения (1 раз в течение смены);

9) работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Магаданский областной дом ребенка специализированный" (по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области).

5.4. Граждане, призванные на военную службу и подлежащие отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

6. Установить, что лица, следующие из населенных пунктов Магаданской области в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ" любыми видами наземного, внутреннего водного и воздушного транспорта, обязаны иметь при себе отрицательные результаты лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее двух суток до даты отправления в муниципальное образование "Северо-Эвенский городской округ".

7. Рекомендовать всем лицам, находящимся на территории Магаданской области, за исключением лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 13 настоящих Мер, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, находящимся на территории Магаданской области, соблюдать режим "самоизоляции", установленный пунктом 13 настоящих Мер, по месту жительства либо месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках.

Дополнительные условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

8. Приостановить включительно по 15 августа 2020 года деятельность индивидуальных предпринимателей и организаций, находящихся на территории Магаданской области и осуществляющих независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, следующие виды экономической деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным Приказом Госстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст:

1) ОКВЭД 56.10.1 "Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания";

2) ОКВЭД 56.10.2 "Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок" (за исключением ОКВЭД 56.10.21 "Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос";

3) ОКВЭД 56.3 "Подача напитков";

4) ОКВЭД 90.04.1 "Деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс";

5) ОКВЭД 90.04.2 "Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания";

6) ОКВЭД 90.04.3 "Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества" (за исключением деятельности Государственного автономного учреждения культуры "Образовательное творческое объединение культуры");

7) ОКВЭД 93.21 "Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков";

8) ОКВЭД 93.29 "Деятельность зрелищно-развлекательная прочая";

9) ОКВЭД 93.13 "Деятельность фитнес-центров";

10) ОКВЭД 96.04 "Деятельность физкультурно-оздоровительная" (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п.).

Установить, что при строгом соблюдении требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 3 к настоящему постановлению), рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (приложения к настоящему постановлению), индивидуальные предприниматели и организации, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, вправе осуществлять виды экономической деятельности, указанные в подпунктах 1-3, 9 настоящего пункта, при условии, что готовность к началу их осуществления подтверждена актами органов исполнительной власти Магаданской области, реализующих полномочия в сфере соответствующей деятельности.

9. Запретить на территории Магаданской области:

1) пассажирские перевозки транспортом общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.), лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проведение детских межшкольных, муниципальных, межмуниципальных, региональных спортивных, культурных и иных мероприятий с участием жителей Магаданской области;

3) работу кружков и секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения;

4) посещение обучающимися образовательных организаций всех форм собственности, предоставляющих начальное, основное, среднее общее образование и дополнительное образование (за исключением выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных на территории Магаданской области, на базе которых осуществляется проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ и пунктах проведения ЕГЭ), студентами среднего профессионального образования (за исключением учреждений, организующих проведение аттестации в формате демонстрационного экзамена);

5) проведение культурных (свадебных и траурных церемоний, протокольных мероприятий, государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, проводимых в помещениях или на открытом воздухе), досуговых, развлекательных, зрелищных, физкультурных, спортивных (в том числе командирование сборных команд Магаданской области на соревнования всех уровней), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

6) предоставление государственных услуг по торжественной регистрации брака, предоставляемых органами записи актов гражданского состояния;

7) выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

- гражданам старше 65 лет;

- в охотничьи угодья, границы которых расположены на территории двух и более муниципальных образований Магаданской области;

8) выдачу "путевок" предприятиями-организаторами любительского рыболовства для осуществления любительского рыболовства на предоставленных для этих целей рыболовных участках до особого распоряжения:

- гражданам, не проживающим на территории Магаданской области;

9) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного и сезонного действия, расположенных на территории Магаданской области, гостиницах, за исключением бронирования мест для лиц, прибывших в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя, лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящих Мер, в целях обеспечения режима "самоизоляции" таких лиц в соответствии с договором об обеспечении режима "самоизоляции", членов экипажа воздушного судна в случае межрейсового и (или) предполетного отдыха, лиц, находящихся в служебных поездках (работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер), а также пассажиров воздушного судна, имеющих право на место в гостинице при перерыве в воздушной перевозке по вине перевозчика или при вынужденной задержке воздушного судна при отправке и (или) в полете.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их "самоизоляции" и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

10) эксплуатацию специально выделенных изолированных помещений, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом.

9.1. Запретить на территориях муниципальных образований Магаданской области "город Магадан" и "Ольский городской округ" проведение профилактических медицинских осмотров, и диспансеризации групп взрослого населения, указанных в пункте 1 Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденного приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н "Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения", в медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

10. Проведение публичных мероприятий в форме партийных съездов, конференций, собраний и других подобных мероприятий в форме совместного присутствия граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте, связанных с подготовкой, организацией избирательных кампаний и проведением единого дня голосования, может осуществляться при соблюдении требований к профилактике распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, утверждаемых Роспотребнадзором.

11. Гражданам:

1) соблюдать дистанцию (далее - социальное дистанцирование) до других граждан не менее полутора метров в общественных местах и общественном транспорте за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) обеспечить использование в общественном транспорте, в местах приобретения товаров, работ, услуг, в иных общественных местах, где невозможно соблюдение гражданами социального дистанцирования, на предприятиях и организациях лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватно-марлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

3) обеспечить использование в общественном транспорте средств индивидуальной защиты рук (перчаток и т.п.);

4) в случае проявлений острой респираторной вирусной инфекции и других острых респираторных заболеваний, любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания), без посещения медицинских организаций.

Рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездок в целях туризма и отдыха.

12. Родителям (законным представителям) обеспечить исполнение требований настоящего постановления детьми.

13. Рекомендовать гражданам не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

3) осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Магаданской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

4) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением;

5) выгула домашних животных;

6) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

7) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

8) осуществления любительского рыболовства и охоты.

14. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

1) не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей (медицинских одноразовых масок, ватномарлевых масок, масок многоразового использования, респираторов или иных их заменяющих средств индивидуальной защиты дыхательных путей);

2) проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены; дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха; обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

3) определить норму предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении в целях приобретения товаров, работ и услуг, с учетом требований санитарных правил, площади помещения и требований к социальному дистанцированию, установленных подпунктом 1 пункта 11 настоящих Мер, не допускать превышения предельного количества лиц;

4) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

5) обеспечить строгое соблюдение требований к проведению профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников (приложение № 3 к настоящему постановлению);

6) обеспечить строгое соблюдение рекомендаций по организации работы с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложения № 4-18 к настоящему постановлению);

7) обеспечить контроль температуры тела работников при входе работников в организацию (предприятие), и в течение рабочего дня (по показаниям) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания;

8) подавать сведения о режиме труда работников в личном кабинете работодателя в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России";

9) обеспечить доступ представителей операторов связи к местам установки сетевого оборудования и линий связи для производства аварийных работ в период действия режима повышенной готовности, обеспечив при необходимости наличие дежурного специалиста для взаимодействия;

10) принять меры по поддержанию двухмесячного запаса продовольственных товаров, обеспечивающего при осуществлении торговой деятельности соблюдение рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных приказом Минздрава России от 19 августа 2016 г. № 614 (для руководителей предприятий оптового и розничного сектора торговли, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области);

11) выполнять распоряжения губернатора Магаданской области об ограничении доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в результате распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Предупредить индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о наступлении административной ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований настоящего пункта.

15. Операторам связи обеспечить устойчивую и бесперебойную работу сетей связи, находящихся в их ведении.

16. Собственникам зданий (помещений) административного (бытового, хозяйственного) назначения, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить контроль температуры тела посетителей при входе в здание (помещение) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным запрещением прохода лицам с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

17. Государственным органам Магаданской области, органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, организациям, участвующим в предоставлении государственных и муниципальных услуг или организующим предоставление государственных и муниципальных услуг:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) использовать на территории Магаданской области на период действия режима "Повышенная готовность" формы взаимодействия с заявителями, исключающие риски возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

3) по возможности оказывать государственные услуги, в том числе в многофункциональных центрах, при условии обеспечения предварительной записи с целью избежания скопления людей в помещении. Государственные и иные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;

4) при предоставлении услуг по организации отдыха и оздоровления детей в летних оздоровительных учреждениях стационарного типа, расположенных на территории Магаданской области, обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора.

18. Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Магаданской области, за счет средств областного бюджета обеспечить проведение обязательного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) граждан, призванных на военную службу и подлежащих отправке из муниципальных образований Магаданской области на сборный пункт Магаданской области.

19. Обязать глав городских округов Магаданской области вводить режим повышенной готовности местного уровня реагирования для принятия дополнительных мер по обеспечению защиты населения от заражения и распространения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 по согласованию с губернатором Магаданской области.

20. Дополнительные меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), кроме установленных настоящим постановлением, на территории Магаданской области или в отдельных ее местностях утверждаются отдельным постановлением Правительства Магаданской области.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Магаданской области от "31" июля 2020 г. № 546-пп

"Рекомендации по организации работы музеев в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

1. Перед открытием в помещениях музея и выставочных залах проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных к применению в установленном порядке.

Система вентиляции очищается, проводится проверка эффективности ее работы.

Работники, участвующие в уборке помещений, проходят инструктаж по применению дезинфицирующих средств.

2. Ежедневно, перед началом работы музея и в течение рабочей смены осуществляется контроль температуры тела работников музея с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или признаками инфекционного заболевания.

3. Ограничиваются контакты между сотрудниками музея разных отделов и функциональных групп (научные сотрудники, смотрители, кассиры, реставраторы, технический персонал и т.д.) не связанных общими задачами и производственными процессами.

4. Обеспечивается дистанционная рассадка сотрудников в рабочих кабинетах, в случае невозможности - организовывается посменная работа.

5. Запрещается прием пищи на рабочих местах. Прием пищи осуществляется в столовой для сотрудников или специально выделенной комнате по заранее установленному графику с учетом соблюдения дистанции 1,5 метра.

6. Организовывается при входе в музей, а также на рабочих местах кассиров, в комнате приема пищи, иных мест возможного скопления посетителей, места обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе, с помощью установленных дозаторов.

7. Сотрудники музея обеспечиваются запасом одноразовых масок и перчаток (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок и перчаток не реже 1 раза в 3 часа), а также кожными антисептиками для обработки рук.

8. Обеспечивается контроль за использованием сотрудниками музея при обслуживании посетителей защитных масок и перчаток.

9. Рекомендуется установка защитных экранов в местах взаимодействия с посетителями (кассы, стойки администраторов и выдачи аудиогидов, места хранения личных вещей посетителей).

10. Допустимо проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсии с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями музея 1,5-2 м.

11. Не допускается прием туристско-экскурсионных групп и реализация соглашений с туристическими компаниями. Прием туристско-экскурсионных групп возобновить после снятия всех ограничительных мероприятий, связанных с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

12. Обеспечивается соблюдение социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, в фойе, при входе в музей и выходе из него, в том числе путем нанесения соответствующей разметки.

13. Организовывается маршрутизация, исключающая встречные потоки, а также обеспечивающая раздельные входы и выходы как в здание музея, так и в выставочные залы и помещения с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент.

14. Посетители допускаются в помещения музея при наличии гигиенической маски. Рекомендуется обеспечить возможность приобретения посетителями гигиенических масок перед входами и на территории.

15. Осуществляется сбор использованных масок и перчаток сотрудников и посетителей музея в полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией как ТБО.

16. Рекомендуется по возможности осуществлять реализацию продукции бесконтактными способами, в том числе, с помощью автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).

17. Осуществляется ежедневная влажная уборка служебных помещений и мест общего пользования (комнаты отдыха сотрудников, кассовые зоны, фойе музея, комната приема пищи и т.д.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

18. Осуществляется влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия каждые 2 часа в туалетах, в том числе всех контактных поверхностей. Обеспечивается в туалетах условия для соблюдения правил личной гигиены, устанавливаются дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

19. Осуществляется дезинфекция с кратностью обработки каждые 2 часа всех контактных поверхностей в фойе музея, залах: дверных ручек, поручней лестниц и перил, поверхностей столов, оргтехники, пультов управления в лифтах и т.д.

20. Осуществляется дезинфекционная обработка аудиогидов после каждого посетителя, используются аудиогиды с одноразовыми наушниками. Каждому посетителю с аудиогидом выдается одноразовая дезинфицирующая салфетка.

21. Осуществляется, при наличии оконных фрамуг, проветривание не реже чем 1 раз в два часа служебных помещений музея.

22. Организовывается информирование посетителей и сотрудников музея путем размещения текстовой и визуальной информации в кассовой зоне, в фойе, в том числе, с использованием цифровых постеров, о необходимости соблюдения посетителями музея мер по предотвращению распространения коронавируса, в том числе воздержаться от посещения музея при наличии респираторных симптомов, характерных для ОРВИ, соблюдать правила личной гигиены, в том числе пользоваться санитайзерами. Размещается необходимая информация на официальных сайтах музеев.

23. Предусматривается посещение музея, в том числе парковых зон, по заранее приобретенным преимущественно электронным билетам на конкретные сеансы.

24. Рекомендуется в кассах музея использовать бесконтактные способы оплаты билетов с помощью банковских карт, технологий оплаты смартфонами и т.д., избегая использования наличных денег, при наличии возможности реализацию билетов осуществлять преимущественно бесконтактным способом, используя автоматы по продаже билетов, мобильные приложения по продаже билетов и т.д.

25. Рекомендуется осуществлять контроль билетов при входе в музей бесконтактными способами с использованием сканеров штрихкодов электронных билетов и аналогичных устройств.

26. Исключается проведение в помещениях музея массовых мероприятий.







