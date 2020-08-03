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03.08.2020,  
11:16
Текст:  Антон Валагин

Начались испытания "летающей самоходки" "Лотос"

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Созданная для ВДВ России самоходная 120-миллиметровая артустановка "Лотос" вышла на приемо-сдаточные испытания. В рамках тестов машина прошла 80 километров и совершила 14 выстрелов.

Фото: Иван Шагин / РИА Новости
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- Из 57 пунктов приемо-сдаточных испытаний осталось провести еще 7 - в том числе проверку стопоров, системы навигации и контрольное взвешивание для определения боевой массы, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

САУ 2С42 "Лотос" разработана для замены в воздушно-десантных войсках десантируемой самоходки "Нона" советского образца. По сравнению с ней возимый боезапас вырос вдвое, а само орудие стало универсальным: оно может работать как пушка, гаубица и миномет. Размещенное в башне боевое отделение автоматизировано, важным преимуществом самоходки являются новейшие боеприпасы с большим модернизационным потенциалом. Например, САУ может использовать управляемые снаряды с лазерным наведением

"Лотос" базируется на удлиненном шасси БМД-4М. Перспективную самоходку высоко оценили в США. "Это мощная и гибкая огневая система. Ее способность поддержать десантников на начальном этапе боя, работать и как артиллерия, и как штурмовое оружие, особенно ценна для ВДВ", - пишет The Drive.

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