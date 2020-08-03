NI: Новые российские ракеты могут изменить баланс сил

Одной из самых грозных российских МБР вляется SS-18 Satan ("Сатана" по классификации НАТО, отечественное обозначение РС-36М "Воевода", - прим. "РГ"). Комплекс шахтного базирования имеет предполагаемую дальность около десяти тысяч километров. Несмотря на впечатляющие характеристики и боевые возможности, данная ракета, первый вариант которой был разработан еще около 50 лет назад, является устаревшей.

Заменой ей станет "Сармат", имеющий, вероятно, еще большую дальность.

- Хотя конкретные характеристики неизвестны, предполагается, что новая МБР может преодолевать 18 тысяч километров. По имеющимся данным, ракета может нести десять больших боеголовок или 16 с меньшим зарядом. Еще одно применение "Сармата" - доставка гиперзвукового оружия, находящегося в разработке, - отмечает Ларсон.

Во время создания комплекса возникали проблемы. Серийная поставка "Сармата" в подразделения РВСН несколько раз откладывалась, сейчас она перенесена на 2021 год.

Еще одной перспективной МБР является мобильный комплекс РС-26 "Рубеж", который доставляется к месту запуска на большой вездеходной установке. Как и в случае с "Сарматом" у данной ракеты в ходе предварительных испытаний возник ряд проблем. Кроме того, в комплексе изначально применялся боезаряд с дальностью полета около 5,8 тысячи километров, что нарушало условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В последующем использовалась более тяжелая боеголовка с меньшим радиусом действия.

Наиболее исключительным из перечисленных ракетных комплексов является "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Разгон последнего и выведение на расчетную траекторию производится с помощью МБР. Данная роль, вероятнее всего, и будет отведена ракете "Сармат".