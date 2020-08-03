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Сергей Шнуров вновь возглавил рейтинг Forbes

Новости
    03.08.2020, 12:05
Текст:   Олег Усков

Музыкант, актер, шоумен, телеведущий, аналитик, поэт, ресторатор (и так далее) Сергей Шнуров продолжает оставаться наиболее преуспевающим деятелем российской культуры.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Об этом свидетельствует рейтинг, составленный российской редакцией делового издания Forbes - журнал подсчитал официальные доходы отечественных артистов, и из калькуляций следует, что за 2019 год Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов.

При этом отмечается, что за выступление "Ленинграда" на корпоративе группировка в среднем зарабатывает по 150 тысяч долларов - это официально. Хотя есть сведения, что сумма может быть минимум в два раза больше.

Напомним, что и в 2018-м Шнуров заработал больше всех.

Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
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На второй строчке чарта рэпер Егор Крид - с 6,9 миллиона долларов; на третьей - Дима Билан, 6,8 миллиона; на четвертой - опять рэпер, Баста - 6,6 миллиона.

Далее: "серебряный призер" 2018-го Филипп Киркоров сполз на пятое место с 6,6 миллиона; Полина Гагарина, единственная женщина в десятке, - 6,4; "Би-2" - шесть миллионов; Григорий Лепс - 5,3; рэпер Тимати и Иван Ургант - по 5,1 миллиона долларов.

Вторая десятка: Сергей Жуков ("Руки Верх") - пять миллионов; Николай Басков - 4,5; Сергей Лазарев, Александр Ревва и Ксения Собчак - по 4,4; Дмитрий Нагиев - 4,3; Стас Михайлов - 3,6; Максим Галкин - 3,4; Валерий Меладзе - 3,2 и замыкающая список певица Zivert - 3,1 миллиона долларов за год.

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