Сергей Шнуров вновь возглавил рейтинг Forbes

Музыкант, актер, шоумен, телеведущий, аналитик, поэт, ресторатор (и так далее) Сергей Шнуров продолжает оставаться наиболее преуспевающим деятелем российской культуры.

Об этом свидетельствует рейтинг, составленный российской редакцией делового издания Forbes - журнал подсчитал официальные доходы отечественных артистов, и из калькуляций следует, что за 2019 год Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов.

При этом отмечается, что за выступление "Ленинграда" на корпоративе группировка в среднем зарабатывает по 150 тысяч долларов - это официально. Хотя есть сведения, что сумма может быть минимум в два раза больше.

Напомним, что и в 2018-м Шнуров заработал больше всех.

На второй строчке чарта рэпер Егор Крид - с 6,9 миллиона долларов; на третьей - Дима Билан, 6,8 миллиона; на четвертой - опять рэпер, Баста - 6,6 миллиона.

Далее: "серебряный призер" 2018-го Филипп Киркоров сполз на пятое место с 6,6 миллиона; Полина Гагарина, единственная женщина в десятке, - 6,4; "Би-2" - шесть миллионов; Григорий Лепс - 5,3; рэпер Тимати и Иван Ургант - по 5,1 миллиона долларов.

Вторая десятка: Сергей Жуков ("Руки Верх") - пять миллионов; Николай Басков - 4,5; Сергей Лазарев, Александр Ревва и Ксения Собчак - по 4,4; Дмитрий Нагиев - 4,3; Стас Михайлов - 3,6; Максим Галкин - 3,4; Валерий Меладзе - 3,2 и замыкающая список певица Zivert - 3,1 миллиона долларов за год.