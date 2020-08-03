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03.08.2020 18:24
Рубрика: Власть

Не в достатке счастье

Верховный суд разъяснил, как решать, с кем жить ребенку после развода родителей
Текст: Наталья Козлова
Иски от родителей по определению места жительства ребенка давно перестали быть в наших судах редкостью. Это очень тяжелые процессы, причем во всех смыслах - финансовых и моральных. Поэтому проверку одного такого "делительного" спора Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда можно назвать очень важной для многих граждан.
Споры: "С кем жить ребенку?" - одни из самых сложных. Фото: Сергей Куксин/РГ Споры: "С кем жить ребенку?" - одни из самых сложных. Фото: Сергей Куксин/РГ
Споры: "С кем жить ребенку?" - одни из самых сложных. Фото: Сергей Куксин/РГ

До сих пор бытует весьма распространенное мнение, что суд в подобных спорах всегда станет на сторону того родителя, который "богаче". И который может предоставить своему ребенку больший набор материальных благ. Действительно, для таких выводов можно найти примеры, но позиция самых опытных судей страны разъясняет, как правильно разрешать подобные споры и что в них будет главным, и о чем не надо забывать в судебных семейных спорах.

Фото: iStock
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Есть, например, момент, который обязательно должны видеть суды. Далеко не всегда "деление" маленького человека связано с действительной заботой родителей о судьбе ребенка.

Главная сложность в таких делах заключается не только в значимости поставленных перед судом вопросов, но и в определении правильного предмета доказывания и оценке доказательств. Один из аспектов доказывания, о котором могут забыть в споре, указал в своем определении Верховный суд.

Итак, некая дама подала в суд на супруга, с которым она рассталась, но пока официально, "на бумаге", не развелась. Истица попросила определить место жительства ребенка с ней. Отец, в свою очередь, считал, что сын должен остаться с ним. Оба родителя были совершенно нормальными и достойными людьми. Поэтому в этой семье сложилась парадоксальная ситуация - ребенок переходил из рук в руки. То есть поначалу он жил с матерью, потом - с отцом, а затем мать попросила суд отдать сына ей.

Районный суд, выслушав стороны, оставил ребенка с матерью, сократив время свиданий отца с ребенком до четырех часов по выходным и праздникам. Районный суд объяснил такое сокращение просто - ребенку всего год, и разлучать его с матерью нельзя. С решением отец, понятно, не согласился и опротестовал его.

Материальное положение родителя - не безусловный аргумент в споре о месте проживания ребенка

В апелляции пошли ему навстречу и приняли противоположное решение. Судьи городского суда исходили из того, что бытовые условия у отца лучше материнских.

Отец малыша - индивидуальный предприниматель, живет в собственном доме, где у ребенка есть отдельная комната и все необходимое. Отец, как подчеркнули судьи, лично занимается воспитанием сына. Мать, сказали в апелляции, в настоящий момент не работает, живет на алименты, которые получает на старшего ребенка, пособие и помощь родственников. Женщина живет в старом доме с печным отоплением и туалетом на улице.

Из всего этого апелляция сделала вывод, что у матери нет возможности реального воспитания ребенка, который "уже привязался к отцу".

Теперь уже мать пошла в вышестоящую инстанцию оспаривать такое решение. Разбираться в вопросе пришлось Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда.

Вот главная мысль, которую высказал Верховный суд. Материальное положение и бытовое преимущество одного из родителей само по себе не является безусловным основанием для удовлетворения требований этого родителя на проживание с ним ребенка.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Суды при рассмотрении таких споров должны исходить из интересов ребенка в совокупности и обстоятельств, характеризующих обстановку, которая "сложилась в месте проживания каждого из родителей". Однако для того чтобы выяснить, какова эта обстановка, потребуются доказательства - выводы суда "не должны быть общими и абстрактными", подчеркивается в определении. Ссылка в решении суда должна быть на нормативные акты и на доказательства. А их в этом споре было недостаточно.

Верховный суд напомнил про Семейный кодекс и его статью 78. В ней говорится, что если суды рассматривают споры, связанные с воспитанием детей, к участию в деле надо привлечь органы опеки - независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка. Опека перед процессом должна провести обследование условий жизни ребенка и тех, кто хочет его воспитывать. Акт обследования и основанное на нем заключение предоставляют в суд. "Заключение органа опеки и попечительства должно быть подписано уполномоченным на это должностным лицом органа опеки или органа местного самоуправления", - напоминает высокий суд. В нашем деле такого заключения не было.

А еще Верховный суд подчеркнул, что суды не назначили экспертизу, о которой просил отец ребенка. Неназначение судом экспертизы является "существенным нарушением норм процессуального права".

В итоге Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Власть Право Семейное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

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