К началу 1941 года большая часть Европы была оккупирована гитлеровской Германией. В считаные недели была разгромлена Польша, захвачена Бельгия, Голландия, Франция, Норвегия и Дания. Великобританию ежедневно бомбили эскадрильи люфтваффе. В этой ситуации Соединенные Штаты принимают решение помочь союзникам. 11 марта 1941 года президент Рузвельт подписал закон о ленд-лизе - экономической помощи странам, воюющим против Гитлера. Спустя полгода эта программа была распространена на СССР. За годы войны, преодолевая трудности и смертельную опасность, американские конвои доставили в Советский Союз миллионы тонн военных грузов, тысячи танков, самолетов и автомобилей.

Формально договор о поставках по ленд-лизу в СССР действовал с октября 1941 года по май 45-го. В действительности абсолютное большинство всех поставок было отправлено в СССР начиная с 1943 года. По условиям контракта американцы предоставляли Советскому Союзу военную технику и боеприпасы, которые следовало оплатить или вернуть в США только после окончания войны.

Американские поставки в СССР шли по трем основным путям. Первый путь пролегал через Тихий океан, связывая порты Калифорнии с советским Дальним Востоком. Второй путь проходил через Иран. Из портов Персидского залива технику доставляли к советской границе вблизи Каспийского моря. Самым быстрым путем ленд-лиза был третий - арктический путь. Из Великобритании через северные моря транспортные суда союзников под охраной авиации и подводных лодок двигались в Архангельск и Северодвинск.

За годы войны в СССР были доставлены миллионы тонн жизненно важного для советской промышленности сырья - алюминия, меди и стали. Поставки одной только американской меди в 4 раза превысили объем выплавки этого металла в СССР. Абсолютным рекордом среди поставляемой техники были локомотивы. Два из трех паровозов, работавших на железных дорогах СССР в годы войны, были произведены за океаном.

Важную роль в советской военной экономике сыграли поставки американских автомобилей. В страну было завезено свыше 50 тысяч легковых внедорожников и вездеходов, почти 376 тысяч грузовиков и миллион автомобильных шин. При этом американские автомобили так и не составили большую часть автопарка Красной армии. Благодаря высокой грузоподъемности, надежности и проходимости особую народную любовь снискали американские грузовики компании "Студебеккер". Именно на эти машины устанавливали большинство реактивных орудий, в том числе знаменитую пусковую установку "БМ-13", известную в народе как "Катюша".

Из ста тысяч танков, поставленных в Красную армию в годы войны, только 10 тысяч были произведены за океаном. По боевым качествам импортные машины существенно уступали легендарному Т-34. За годы войны в СССР было произведено 137 тысяч боевых самолетов. По этому показателю Советский Союз превзошел Германию, Японию или Великобританию и уступал только США. Союзники поставили в Красную армию около 18 тысяч самолетов - 13 процентов от общего числа советских боевых машин. В основном самолеты перегонялись своим ходом по авиатрассе Аляска-Сибирь. В общей сложности каждая машина преодолевала расстояние в 14 тысяч километров. С американских заводов через Канаду и Аляску истребители летели до города Фэрбанкса, затем через океан в Красноярск и уже оттуда добирались до фронта. На этом маршруте было построено 16 аэродромов, работало более 3 тысяч человек.

Американские поставки обеспечили быстрое развитие советской радиосвязи. В армию было поставлено около 2 миллионов километров кабеля, 2 миллиона телефонов и тысячи тонн разнообразного сырья для производства радиостанций. Это позволило обеспечить связью штабы армий, дивизий и аэродромы в первые годы войны.

За годы войны союзники привезли в СССР 4 с половиной миллиона тонн продовольствия. Среди них было 37 тысяч тонн семян. Эти поставки помогли успешно провести посевные кампании в самые тяжелые периоды войны. Союзники завозили в СССР пшеницу, сливочное масло, шоколад и сахар. Но абсолютный рекорд в поставках принадлежит мясным консервам. Поставки одной только свиной тушенки в пять раз превзошли советское производство. Знаменитые американские консервы солдаты с иронией прозвали "вторым фронтом".

Война в корне изменила американскую экономику. В то время как в СССР безвозвратно погибла треть национального богатства, в США начался небывалый промышленный бум. В годы войны американские предприятия получили колоссальный объем дорогих государственных заказов и выгодных кредитов. Мелкие частные фирмы, еле державшиеся на плаву в годы великой депрессии, объединились в крупнейшие мировые концерны по производству самолетов, автомобилей, одежды и продуктов питания. Миллионы американцев получили постоянную высокооплачиваемую работу. За годы войны экономика США выросла почти в 2 раза, а расчеты по ленд-лизу и плану Маршалла впоследствии сделали американский доллар основной валютой мировой финансовой системы.

Поставки по ленд-лизу существенно поддержали некоторые отрасли советской промышленности. Американские самолеты, танки и артиллерия в среднем составили около пятнадцати процентов от советского производства.

В годы войны поставки по ленд-лизу осуществлялись в сорок две страны мира. Их общая стоимость оценивается в 50 миллиардов долларов. Больше половины из них - 31 миллиард - получила Великобритания, 11 миллиардов - Советский Союз. После окончания войны Соединенные Штаты предъявили счета всем участникам программы. По версии американской стороны, с учетом боевых потерь и возврата техники, Советский Союз должен был заплатить 1 миллиард 300 миллионов долларов. В условиях начавшейся "холодной войны" СССР счел эти требования неприемлемыми.

Более 20 лет СССР не вступал в переговоры об уплате долга по ленд-лизу. Компромисс был достигнут только в 1972 году. СССР обязался выплатить 722 миллиона долларов до 2001 года. Первые два платежа были перечислены Штатам на следующий год. Советский Союз заплатил 48 миллионов долларов. Из всех советских республик, входивших в состав СССР, в начале 90-х годов долги по ленд-лизу согласились оплачивать только Россия, Украина, Белоруссия и Казахстан. В апреле 1993 года правительство Российской Федерации заявило о принятии на себя ответственности по всем долгам Советского Союза. Это означало принятие на себя и долга по ленд-лизу. За последние 30 лет Америке было уплачено 674 миллиона долларов.

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