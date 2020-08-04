Постановление правительства Архангельской области от 3 августа 2020 года № 463-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2020 года"

Новости

Пандемия коронавируса удлинила рабочий день на 48,5 минут 12:28
Стивен Кинг анонсировал свой новый роман 12:10
Какие болезни поможет предупредить регулярный анализ крови 12:10
Троих моряков спасли с необитаемого острова благодаря надписи на песке 12:06
Памятные монеты с полярным волком выпустил в обращение Банк России 12:06
Шойгу: Все участники Армейских игр-2020 пройдут двухнедельный карантин 12:02
Минобороны Беларуси объявило о военных сборах 11:54
У певицы Риты Дакоты с третьего раза нашли коронавирус 11:53
В Сочи откроется отделение Национального центра помощи детям 11:51
Брэдли Купер сыграет в драме Пола Томаса Андерсона о 70-х 11:38
В Псковской области произошел разлив 10 тонн мазута 11:30
Трамп: Отправка войск на Ближний Восток была самой большой ошибкой США 11:29
Барабанщик Metallica Ларс Ульрих составил список своих любимых песен 11:27
"Автодор" предупредил о пиковой загрузке трассы "Дон" 11:25
В России запущен сервис для отказа от "зарплатного рабства" 11:22
Хабиб Нурмагомедов пообещал "утопить" Гэтжи в октагоне 11:21
В Новодевичьем монастыре найдены остатки стен времен Бориса Годунова 11:04
Леонардо Ди Каприо подписал эксклюзивный контракт с Apple 10:49
Специалисты напомнили, как избежать укуса клеща 10:46
СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в "Бессмертном полку" 10:45
В июле в Крыму отдохнули более 1,4 миллиона человек 10:14
Роспотребнадзор назвал регионы с высокими дозами облучения радоном 10:14
Опубликовано видео следственного эксперимента с вдовой рэпера Картрайта 10:03
На трассе "Дон" в Московской области произошло смертельное ДТП 10:02
Досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси 10:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 августа 2020 г.

Постановление правительства Архангельской области от 3 августа 2020 года № 463-пп "Об утверждении величины прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2020 года"

Дата подписания 3 августа 2020 г.
Опубликован 4 августа 2020 г.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и статьей 4 областного закона от 19 сентября 2001 года № 64-8-ОЗ "О прожиточном минимуме в Архангельской области" Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую величину прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2020 года.

2. Применять величину прожиточного минимума, утвержденную настоящим постановлением, с 1 июля 2020 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области -председатель Правительства Архангельской области А.В.Алсуфьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

Величина прожиточного минимума в Архангельской области во II квартале 2020 года
(pdf, PDF, 59 Кб)