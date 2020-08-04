Указ главы Республики Бурятия от 3 августа 2020 года № 172 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163):

1.1. Пункт 7.1.1 изложить в следующей редакции:

"7.1.1. С 21 июля по 16 августа 2020 г. включительно работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных на территории муниципального образования "Город Северобайкальск", с количеством посадочных мест 60 и более.

С 4 августа по 16 августа 2020 г. работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, расположенных на территории муниципального образования "Город Северобайкальск", с количеством посадочных мест менее 60 осуществлять при условии окончания работы не позже 21 часа.".

1.2. Дополнить пунктом 15.11 следующего содержания:

"15.11. Возобновить проведение медицинскими организациями профилактических осмотров и диспансеризации на территориях со стабильной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции с 4 августа 2020 года.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия И.Зураев







