Постановление правительства Ленинградской области от 4 августа 2020 года № 539 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области" следующие изменения:

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

строку 3 изложить в следующей редакции:

"3. Торговые центры, торговые комплексы | Разрешена деятельность по торговле любым ассортиментом товаров с обязательным использованием масок при условии, что на территории таких торговых центров и торговых комплексов реализуются продукты питания, или товары первой необходимости, или товары для сада и огорода, или детские товары, или мебель, или строительные товары. При этом реализация товаров (за исключением продуктов питания, товаров первой необходимости, товаров для сада и огорода, детских товаров, мебели, строительных товаров) возможна исключительно в торговых организациях с общей площадью торгового зала до 800 кв. м и количеством посетителей не более одного человека на 8 кв. м**. Организации общественного питания и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории торговых центров и торговых комплексов, могут осуществлять обслуживание исключительно на вынос за пределы зданий торговых центров и торговых комплексов | Разрешена деятельность по торговле любым ассортиментом товаров с обязательным использованием масок при условии, что на территории таких торговых центров и торговых комплексов реализуются продукты питания, или товары первой необходимости, или товары для сада и огорода, или детские товары, или мебель, или строительные товары. При этом реализация товаров (за исключением продуктов питания, товаров первой необходимости, товаров для сада и огорода, детских товаров, мебели, строительных товаров) возможна исключительно в торговых организациях с общей площадью торгового зала до 800 кв. м и количеством посетителей не более одного человека на 4 кв. м | Деятельность разрешена с обязательным использованием масок";

строку 20 изложить в следующей редакции:

"20. Услуги многофункциональных центров | Деятельность разрешена при использовании масок | Деятельность разрешена при использовании масок | Деятельность разрешена при использовании масок".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







