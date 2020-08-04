Military Watch Magazine высоко оценил потенциал российского "Спрута"

Танковые войска индийской армии, имеющей несколько тысяч Т-72 и Т-90, являются одними из самых совершенных и эффективных в мире. Однако эти машины не совсем подходят для боевых действий в экстремальных условиях северных приграничных регионов страны, где периодически возникают конфликты.

Китай разместил в этой зоне немалое число новых легких танков "Тип 15", являющихся по общему признанию самой эффективной техникой для решения боевых задач в горной местности. Индия оказалась в сложном положении из-за ограниченности выбора - платформ, оптимизированных для подобных условий, единицы.

- "Спрут-СД" хоть и не разработан специально для работы в горах, может оказаться очень полезным в районах со сложной топографией. Пригодной для такой работы машину делает легкий вес всего в 18 тонн. Эффективности добавляет гидропневматическая подвеска. Российская самоходная пушка имеет 125-мм орудие и способна применять как минимум четыре вида боеприпасов: бронебойные, фугасные, кумулятивные и противотанковые управляемые ракеты. Используемый калибр аналогичен танкам Т-90, и он больше, чем у ряда тяжелых танков западного производства, - отмечает издание.

Защиту "Спрут-СД" обеспечивает сварная алюминиевая броня с композитной оболочкой в лобовой зоне. Остальная часть корпуса бронирована только от стрелкового оружия. При этом российская машина обладает гораздо большей огневой мощью, чем "Тип 15".

Еще одной особенностью самоходки "Спрут-СД" является возможность работы в широком диапазоне климатических условий, которую обеспечивают высокая проходимость и способность действовать на предельных высотах до четырех тысяч метров.

- Не исключено, что индийская армия, с учетом гористой местности в приграничной зоне, будет эксплуатировать "Спрут-СД" в большем количестве, чем российские военные. Вполне вероятно, что страна даже захочет приобрести лицензию на производство этих машин, как это было сделано, например, с танками Т-90 и истребителями Су-30МКИ, - заключает издание.