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04.08.2020,  
13:16
Текст:  Алексей Моисеев

Неожиданная находка: легкий пехотный огнемет ЛПО-50 замечен в Ливии

Советский Союз и Ливия тесно сотрудничали в военной сфере. На Север Африки поставлялась различная боевая техника и оружие: начиная от дальних тяжелых бомбардировщиков Ту-22 и заканчивая пулеметами и автоматами.
Фото: United States Marine Corps / wikimedia.org
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Как оказалось, армия Муаммара Каддафи получала еще и легкие пехотные огнеметы ЛПО-50. Об этом свидетельствует появившиеся в Сети фотографии этого средства поражения. Правда, все свидетельствует о том, что "пятидесятый" в настоящее время находится в нерабочем состоянии - видно только так называемое ружье-брандспойт, без специальных баллонов и гибкого шланга.

Этот огнемет создан 70 лет назад. Снаряженный вес - 23 килограмма. Емкость одного из трех носимых баллонов - 3,3 литра. Прицельная дальность (в зависимости от типа огнесмеси) - от 20 до 70 метров.

Поставлялся в различные дружественные СССР государства. Применялся в реальных боевых действиях на Ближнем Востоке.

Под обозначением Тип 74 в несколько измененном виде состоит на вооружении специальных инженерно-саперных рот Народно-освободительной армии Китая.

По имеющимся данным, в советских войсках химической защиты эксплуатировался до середины 70-х годов, когда его стали заменять на 110-мм реактивный пехотный огнемет РПО "Рысь".

В настоящее время Российская армия вооружена огнеметами "Шмель". Самая совершенная модификация имеет дальность прямого выстрела до 800 метров. Вес - 8,8 килограмма, а масса капсулы с огнесмесью - 3,2 килограмма. Это оружие не раз демонстрировало свою эффективность в различных конфликтах, в том числе в боях против террористических формирований в Сирии.

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Фото: United States Marine Corps / wikimedia.org
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