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4 августа 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 4 августа 2020 года № 310-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложением Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области (письмо от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 23.07.2020 № 001/001-6572-2020" дополнить словами ", от 03.08.2020 № 54-00-01/001-6960-2020".

2. Подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"1) приостановить проведение на территории Новосибирской области массовых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, кроме работы аттракционов на открытом воздухе, проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей;".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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