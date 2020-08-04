Указ губернатора Псковской области от 3 августа 2020 года № 146-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 03 августа 2020 г. № 1399, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 24 июля 2020 г. № 1355" дополнить словами ", от 03 августа 2020 г. № 1399";

2) подпункт "а" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"а) проведение публичных, спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового скопления людей. Указанный запрет не распространяется на:

проведение чрезвычайно важных и неотложных мероприятий;

мероприятия в видеоформате;

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии;

мероприятия (за исключением публичных, досуговых, развлекательных), проводимые при соблюдении одновременно следующих условий:

мероприятие проводится на основании решения органа государственной власти или органа местного самоуправления, принимаемого в соответствии с законодательством;

имеется согласование проведения мероприятия Главного государственного санитарного врача по Псковской области;";

3) подпункт "и" подпункта 1 пункта 2 признать утратившим силу;

4) подпункт 11 пункта 9 признать утратившим силу;

5) пункт 10 признать утратившим силу;

6) пункт 11 признать утратившим силу;

7) пункт 11.1 признать утратившим силу;

8) пункт 11.2 признать утратившим силу;

9) в пункте 12:

а) в подпункте "г" подпункта 1 слова ", председателем Комитета по здравоохранению Псковской области Гаращенко М.В." исключить;

б) подпункты 2 - 4 признать утратившими силу.

10) пункт 15 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 5 пункта 1 настоящего указа, который вступает в силу с 01 сентября 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников







