У побережья Камчатки два атомных подводных крейсера - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - провели подводную дуэль. В ходе учебной битвы экипажи учились атаковать и контратаковать подлодку условного противника.

Два атомохода класса "Борей", названные в честь древнерусских князей, вышли в район учений и разошлись по разные стороны условного подводного "барьера". Как рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота, "Александр Невский" должен был найти "неприятельскую" подлодку, роль которой исполнял атомоход "Владимир Мономах".

"Невский" скрытно подошел к месту дуэли и начал вести поиск своего "оппонента".

После обнаружения "Владимира Мономаха" атомоход занял выгодную позицию для стрельбы и провел торпедную атаку. После подводного залпа "Невский" стал активно маневрировать, чтобы уклониться от ответной атаки.

Экипаж "Мономаха", обнаружив атаку, контратаковал "соперника" и провел маневр уклонения от торпеды, а затем выполнил условную контратаку подлодки. Условия дуэльной ситуации моделировалась таким образом, чтобы уравнять шансы обеих субмарин в подводном поединке.

Такие подводные дуэли на флоте стараются проводить регулярно, для того чтобы выработать у экипажей навыки поиска чужих субмарин.